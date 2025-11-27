ארבעה קרוואנים נשרפו לחלוטין במבוא חורון. השריפה פרצה בגלל פיצוץ סוללת אופניים חשמליים, מפקד המשמרת מדגיש: "כך נציל חיים"

ארבעה קרוואנים נשרפו לחלוטין במבוא חורון. השריפה פרצה בגלל פיצוץ סוללת אופניים חשמליים. תושבי המקום סיפרו כי השריפה החלה בעקבות פיצוץ במחסן אחד המבנים, ולאחר מכן האש התפשטה במהירות במבנים.

רשף קובי לוי מפקד המשמרת החוקר את השריפה: "עם קבלת הדיווח הזנקנו כוחות רבים למקום בעקבות הדיווח כי מדובר במבני מגורים אשר האש נעה מאחד לשני במהירות. עם ההגעה למקום ביצענו תיחום של השריפה, ופעולות לכיבוי וסריקה אחד לכודים. עם סיום פעולות הכיבוי התחלתי בחקירה במקום, וממנה עולה כי סוללת אופניים חשמליים היא הגורם לפרוץ השריפה."

עוד באותו נושא סכנת חיים: שריפה התפרצה במגורי קראוונים במבוא חורון 15:52 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עוד מוסיף רשף קובי לוי דגשים מצילי חיים: "כל שנה נשרפים מאות בתים כתוצאה מהתלקחות של סוללות ליתיום- יון, בחלק מהאירועים ישנם נפגעים בנפש. לכן, בעת טעינת סוללה יש להקפיד על הכללים הבאים: יש להטעין את הסוללה של קורקינט/אופניים חשמליים במרפסת או בחצר הבית במקום מוצל. יש להטעין את הסוללה בהשגחה ולא כשאתם ישנים. יש להקפיד על קניית סוללה בעלת תו תקן ואין לערוך שינויים בקורקינט או באופניים. התקינו גלאי עשן שמתריע בזמן אמת על פרוץ שריפה. במקרה שריפה חייגו 102 ללוחמי האש!"

כזכור מוקדם יותר פורסם כי שריפה גדולה פרצה במתחם מגורי קראוונים ביישוב מבוא חורון, הסמוך למודיעין. לפי דיווחי כבאות והצלה, מספר מבנים מבנייה קלה עלו באש בזה אחר זה, בגלל מטען האש הגבוה הגורם לשריפה להתפשט במהירות בין המבנים.