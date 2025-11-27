מתקפה חריפה מהליכוד נגד השופט עמית: "רמיסה אלימה של החוק"

מאסטר שף VIP: עופר חיון מבשל את מנת אביו שנפטר אחרי הצילומים

זעם באופוזיציה על טיוטת חוק הגיוס: "לא ניתן לחרפה הזו לעבור"

סמוטריץ' מגיב למתקפה ומבטיח: "זה עושק - אני אשים לזה סוף!"

איום דרמטי: "בפעם הבאה לא נעצור עד שישראל תושמד"

15:53

הדסה בן ארי: "לא יודעת למה כתבתי את זה"