מאז כניסת הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון לתוקף (27 בנובמבר, 2024), כוחות פיקוד הצפון וכוחות אוגדה 91 פועלים ברחבי לבנון למניעת שיקום ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף להם, פועלים כוחות חטיבת ׳ההרים׳ (810) בפיקוד אוגדה 210 במרחב ׳הר דב׳ הלבנוני במקביל לפעילותם בסוריה.
במהלך השנה האחרונה וכחלק מאכיפת ההסכם, כוחות חטיבה 769, חטיבה 300 והחטיבה המרכזית בפיקוד אוגדה 91, ביצעו כ-1,200 מבצעים ממוקדים.
כוחות האוגדה השלימו עשרות פעילויות יזומות להשמדת תשתיות טרור, לסיכול נסיונות איסוף מידע מודיעיני על צה"ל ופגעו ביכולות הצבאיות של האויב.
במהלך פעילותם, הכוחות איתרו עשרות מבנים צבאיים ששימשו מחבלים לפעילויות נגד כוחות צה"ל, מחסני אמצעי לחימה, מתחמי שיגור, משגרים ועמדות תצפית וירי.
כחלק מהמאמץ לאכיפת ההסכם, כוחות צה״ל בהובלת פיקוד הצפון בשיתוף חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן, חיסלו יותר מ-370 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, חמאס והפלגים הפלסטינים השונים.
מצה"ל נמסר: "צה"ל פועל בהתאם להסכם הפסקת האש נגד נסיונות השיקום והחימוש המחודש של ארגון הטרור חיזבאללה ופועל בעוצמה להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל".
