פרסום טיוטת חוק הגיוס מצית מחלוקת פוליטית: גולן ולפיד טוענים לפגיעה במשרתים ובערך השירות, בישראל ביתנו מזהירים מפני הסדר המנציח השתמטות ולא מגייס בפועל

פרסום טיוטת חוק הגיוס מוקדם יותר היום (חמישי) שמקדם ח״כ בועז ביסמוט עוררה גל ביקורת חריף מצד גורמים באופוזיציה. ההצעה מבקשת לעגן מסלול הסדרה מחודש לגיוס חרדים, אך על פי המגיבים היא משמרת מנגנון השתמטות ואינה מייצרת שוויון בנטל השירות.

יו״ר המחנה הדמוקרטי, יאיר גולן, התייחס בחריפות למהלך וכתב כי במקום חקיקה למען המשרתים, מתקדמת יוזמה הפוכה: "במקום לעשות בליץ חקיקה למען משרתי המילואים, שורדי השבי והמשפחות השכולות ששילמו את המחיר האולטימטיבי והקריבו הכל למען המדינה, ממשלת נתניהו-גולדקנוף בבליץ חקיקה לפירוק החברה הישראלית והשתמטות המונים. ממשלת נתניהו שונאת את ישראל."

עוד הוסיף כי יש להפוך את המשוואה באמצעות תגמול למי שמשרת בלבד: "אצלנו מילואימניקים יקבלו תקציבים. מי שמשתמט לא יראה שקל. פשוט וקל: אין גיוס, אין כסף."

גם יו״ר יש עתיד, יאיר לפיד, הצטרף למתקפה וכתב כי מדובר במהלך הפוגע בלוחמי צה״ל ובמשפחותיהם: "לא ניתן לחרפה האנטי ציונית הזו לעבור. לא ניתן להם לבזות ככה את הלוחמים, הפצועים וההרוגים. זה לא חוק, זה פוליטיקה עלובה של מושחתים ומשתמטים על חשבון הילדים שלנו. לא יהיה, לא יקרה, לא יעבור."

בישראל ביתנו הביעו התנגדות גם הם וקבעו כי החוק מעגן פטור ולא שירות: "ימין אמיתי לא תומך בחוק ההשתמטות."