שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב היום (חמישי) לביקורת על הכפלת הפטור ממס: "המחירים בישראל גבוהים ביותר מ 30% מהממוצע במדינות ה oecd, זה פשוט עושק, ואני מתכוון לשים לו סוף!".

דבריו המלאים: " המונופולים שהשתלטו כאן על השוק ומפקיעים מחירים טוענים נגד ההחלטה שלי להכפיל את הפטור ממע"מ על יבוא אישי שבכל העולם מבטלים את הפטור הזה. זה נכון. אבל בכל העולם גם לא עושקים את הציבור והמחירים הרבה יותר זולים מאשר בישראל.

"בכל העולם אין מונופולים גדולים כל כך, שמוכרים ביקר כל כך, ועושקים את הציבור. אותן הטענות בדיוק על הפגיעה בעסקים בישראל נשמעו גם לפני עשר שנים כנגד החלטתו של שר האוצר דאז יובל שטייניץ להעניק את הפטור הראשוני על 75 דולר.

"המציאות הוכיחה שהעסקים בישראל לא נפגעו אבל האזרחים הרוויחו. מאז ההחלטה הנכונה הזו של שטייניץ ירדו מחירי ההלבשה וההנעלה בישראל ב 30%! לא כי המונופולים הפכו פתאום לנדיבים וטובי לב, אלא פשוט כי התחרות הכריחה אותם לעשות את זה. ועדיין, גם היום, המחירים בישראל גבוהים ביותר מ 30% מהממוצע במדינות ה oecd.

"ההחלטה שלי להגביר את התחרות באמצעות הכפלת גובה הפטור תחייב את היצרנים, היבואנים והמשווקים בישראל להתחרות על הלב ועל הכיס שלנו הצרכנים ולהוריד את המחירים עוד יותר. אין שום סיבה בעולם שנעלי ספורט שעולים בשדרות היוקרה בצרפת או בלונדון 161 ש"ח יעלו כאן בארץ 351 ש"ח (כמעט פי שלושה!!!, זה פשוט עושק, ואני מתכוון לשים לו סוף!"