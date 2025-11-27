משרד הבריאות מכחיש את הדיווחים לפיהם ניתנה הנחיה לקצץ משמעותית בתקציבי מרכזי החוסן: "נעשה פיצול טכני בלבד בתשלום ויתרת התקציבים המתוכננים ישולמו בימים הקרובים"

משרד הבריאות מכחיש את הדיווחים לפיהם ניתנה הנחיה לקצץ משמעותית בתקציבי מרכזי החוסן, ואומרים כי ההיפך הוא הנכון וכי התקציבים גדלו.

בהודעת המשרד נכתב, בין היתר: "משרד הבריאות מבהיר כי אין כל "הנחיה לקצץ" בתקציב מרכזי החוסן. ב-2024 וב-2025 העברנו תוספות משמעותיות מעבר לתקציב לאור הימשכות המערכה והצרכים בשטח".

עוד נמסר כי "לעניין הפערים שנטענו לתקציב 2025, יובהר כי נעשה פיצול טכני בלבד בתשלום ויתרת התקציבים המתוכננים ישולמו בימים הקרובים, לאחר אישור החשב הכללי באוצר".

"אנחנו מנהלים שיח יומיומי בכל הדרגים ועם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר כדי לאפשר למרכזי החוסן לפעול בהתאם לצרכים המקצועיים גם בשנים הקרובות".