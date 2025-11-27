נשיא המדינה יצחק הרצוג בירך את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לרגל חג ההודיה: "ישראל אסירת תודה על מנהיגותך ועל החזרת החטופים שלנו הביתה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג שלח היום (חמישי) ברכה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לרגל ציון חג ההודיה האמריקני. בדבריו הודה לטראמפ על תמיכתו בישראל וההסכם להשבת החטופים וסיום המלחמה.

"חג הודיה שמח לידידי היקר, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ולכל העם האמריקני" כתב הרצוג ברשתות החברתיות. "ישראל אסירת תודה על מנהיגותך ועל החזרת החטופים שלנו הביתה, על עמידתך מול הטרור, ועל עבודתך למען הבאת שלום ועתיד טוב יותר למזרח התיכון".

כזכור, לפני שבועיים טראמפ שלח אגרת חתומה רשמית להרצוג, בה קרא לו לשקול לתת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. באגרת נאמר כי "כשמדינת ישראל הגדולה והעם היהודי המופלא מתקדמים אחרי התקופות הקשות של 3 השנים האחרונות, אני קורא לך להעניק חנינה מלאה לבנימין נתניהו, שהיה ראש ממשלה חזק ומכריע במלחמה, וכעת מוביל את ישראל לעידן של שלום – שכולל גם את המשך העבודה שלי עם מנהיגים מרכזיים במזרח התיכון, כדי להוסיף מדינות נוספות להסכמי אברהם".

לטענת טראמפ, "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים עוצמתיים וסיכויים קשים, ותשומת ליבו לא יכולה להיות מוסחת שלא לצורך. בעוד שאני מכבד לחלוטין את עצמאותה של מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה, אני מאמין שה'תיק' הזה נגד ביבי, שנלחם לצידי במשך זמן רב – כולל נגד יריבתה הגדולה של ישראל, איראן – הוא תיק פוליטי ובלתי מוצדק".