ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את קידום ההצעה של בועז ביסמוט לחוק הגיוס, ואמר כי "זהו החוק הכי אנטי ציוני שחוקק בתולדות המדינה. אנחנו לא ניתן לדבר הזה לעבור"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות היום (חמישי) את קידום ההצעה של ח"כ בועז ביסמוט לחוק הגיוס, זאת בעקבות הפצת הנוסח של החוק לקראת פתיחת הדיונים.

"זה סופי, זה רגע האמת. הממשלה קיבלה החלטה סופית להעביר את חוק ההשתמטות בקריאה שנייה ושלישית" אמר בנט. "זהו החוק הכי אנטי ציוני שחוקק בתולדות המדינה".

לדבריו, "זאת הכרזת מלחמה של הממשלה על כל מילואימניק, על כל חייל צה"ל ועל כל הציבור המשרת. זה לא ייאמן – המשמעות של החוק זה שכל המילואימניקים יצטרכו לעשות 100 עד 120 ימי מילואים בשנה מעכשיו ואילך".

"אנחנו לא ניתן לדבר הזה לעבור" הבהיר בנט בסיכום. "כולנו ביחד מתאחדים – דתיים, חילונים, ימין, שמאל – ואומרים לא לחוק ההשתמטות".