ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות היום (חמישי) את קידום ההצעה של ח"כ בועז ביסמוט לחוק הגיוס, זאת בעקבות הפצת הנוסח של החוק לקראת פתיחת הדיונים.
"זה סופי, זה רגע האמת. הממשלה קיבלה החלטה סופית להעביר את חוק ההשתמטות בקריאה שנייה ושלישית" אמר בנט. "זהו החוק הכי אנטי ציוני שחוקק בתולדות המדינה".
לדבריו, "זאת הכרזת מלחמה של הממשלה על כל מילואימניק, על כל חייל צה"ל ועל כל הציבור המשרת. זה לא ייאמן – המשמעות של החוק זה שכל המילואימניקים יצטרכו לעשות 100 עד 120 ימי מילואים בשנה מעכשיו ואילך".
"אנחנו לא ניתן לדבר הזה לעבור" הבהיר בנט בסיכום. "כולנו ביחד מתאחדים – דתיים, חילונים, ימין, שמאל – ואומרים לא לחוק ההשתמטות".
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
הממשלה מצפצפת על המילואימניקים. יש לה את קולות החרדים וקולות הביביסטים, זה הספיק לה בשביל להקים קואליציה...16:18 27.11.2025
סם
היכן עומד החוק שמחייב את מי שמקים מפלגה לשלם את חובותיו על המפלגות שהקים בעברו והשאיר חוב מבלי לשלמו החוב הזה בנוסף לגנבת הקולות גם הבוחרים צריכים לשלם מקופת המדינה...
שירי מנתניה
בתגובה ל: סם
מה עם חוק, שיחייב גם את הליכוד לשלם את חובותיה??????17:12 27.11.2025
בנט המנוול
חצוף, מי שהוליך שולל את כל חיילי צה"ל וכל תושבי ישראל ונהיה ראש ממשלה בתמיכת ערבים עליהם התחייב בכתב לא להסתמך מאז לפתוח את הפה שלו נגד חוק הגיוס שמטרתו...
לוי כהן
נוכל16:24 27.11.2025
יוסי
נעם
משה
בנט הנוכל המרהיב , מה ההצעה שלך ? למה לא העברת בממשלת שמאל ערבים שלך את חוק הגיוס ?16:55 27.11.2025
יוסי
נעם
סם
שירי מנתניה
