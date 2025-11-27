הביטוח הלאומי מזהיר כי כוונת האוצר להעביר אליו את תחום תווי החניה לנכים תכביד על הוועדות הרפואיות העמוסות ותוביל לפגיעה ממשית בשירות לאזרחים

ביטוח לאומי יוצא בימים האחרונים באזהרה חריפה כלפי משרד האוצר, לאחר שזה פרסם כי בכוונתו לקדם במסגרת חוק ההסדרים מהלך להעברת הטיפול בהוצאת תווי החניה לנכים ממשרד התחבורה אל הביטוח הלאומי.

לדברי הביטוח הלאומי, כבר כיום – ובמיוחד מאז אירועי ה־7 באוקטובר – העומס על הוועדות הרפואיות כבד במיוחד, והעברת תחום נוסף לידי המוסד תוביל לפגיעה בזכויות ובשירות לאזרחים. בין הנפגעים האפשריים: אנשים עם מוגבלויות, נפגעי פעולות איבה, אזרחים ותיקים וילדים עם לקויות.

בביטוח הלאומי מתארים כי בדיונים שנערכו בנושא, נציגי האוצר הבהירו שהמהלך יקודם למרות ההסתייגויות והמענה החסר לצרכים הנוכחיים. במוסד מוסיפים כי לצד העבודה השוטפת על תשלומי הקצבאות – אבטלה, סיעוד, מילואים, אזרח ותיק, גמלאות איבה ועוד – ההתמודדות עם השלכות המלחמה הכבידה מאוד בשנה האחרונה.

אל משימות אלו הצטרפו שורה של תחומי טיפול חדשים, בהם: מענקים למפונים בדרום ובצפון, תגמולים לבנות זוג של משרתי מילואים, הרחבת הזכאות לנפגעי פעולות איבה, תגמולים לתושבי הדרום שנפגעו באירועי 7 באוקטובר, שינויים בהיקפי תגמולי המילואים ותוספות למעסיקים עבור עובדים שגויסו.

עוד מציינים בביטוח הלאומי כי בשנים האחרונות הוטלו עליו שוב ושוב פרויקטים ממשלתיים שבהם משרדים אחרים לא הצליחו לעמוד, בזמן שהעומס על עובדיו הולך וגדל. במוסד מזכירים כי רבים מעובדיהם עצמם נפגעו ישירות מהמלחמה, ועדיין ממשיכים לתפקד ולספק שירות לציבור מתוך שליחות.

לדבריהם, העברת תחום תווי החניה – אשר נמצא באחריות משרד התחבורה – תפגע אנושות בעבודת הוועדות הרפואיות, שכבר כיום עוברות את רף ה־600 אלף ועדות בשנה. בנוסף, מציינים במוסד את המחסור הארצי ברופאים, ובמיוחד בוועדות הרפואיות ובפריפריה.

"ביטוח לאומי לא יכול לשאת עוד סמכויות שמועברות אליו כלאחר יד", אומרים במוסד. "המהלך של משרד האוצר לא פוגש את האזרחים בקצה, יגרום לפגיעה בשירות, ואינו מוסכם על הביטוח הלאומי".