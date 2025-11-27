מחירי התחבורה הציבורית צפויים להתעדכן בתחילת השנה הקרובה, והנסיעה העירונית תתייקר מ־8 שקלים ל־9 שקלים. העלייה משקפת התייקרות של כ־12%, זאת לאחר שתי שנים שבהן זינקו מחירי הנסיעה הציבורית מ־5.5 שקלים לרמה הנוכחית.
מנתוני משרד התחבורה עולה כי ההתייקרות הייתה אמורה לצאת לפועל כבר ביוני האחרון, בתקופת המלחמה עם איראן, אך נדחתה. נכון לעכשיו, המועד החדש נקבע לינואר, אלא אם יושג שינוי ברגע האחרון.
בימים אלה מתקיים דיון בין משרד האוצר למשרד התחבורה בניסיון לבלום את העלייה או לצמצם אותה. גורמים המעורבים במגעים מציינים כי טרם הושגה הסכמה, וההכרעה צפויה להתקבל בשבועות הקרובים. אם לא יחול שינוי, ההתייקרות תהפוך לרשמית עם כניסת השנה האזרחית, ותשפיע על כלל הנוסעים בתחבורה העירונית והבינעירונית.
