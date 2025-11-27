בתחילת השנה הבאה צפויה עלייה ל־9 שקלים לנסיעה עירונית, לאחר זינוק מתמשך בשנתיים האחרונות. ההחלטה טרם נסגרה סופית, והמשרדים מנהלים דיונים בניסיון לבלום או לדחות את ההתייקרות

מחירי התחבורה הציבורית צפויים להתעדכן בתחילת השנה הקרובה, והנסיעה העירונית תתייקר מ־8 שקלים ל־9 שקלים. העלייה משקפת התייקרות של כ־12%, זאת לאחר שתי שנים שבהן זינקו מחירי הנסיעה הציבורית מ־5.5 שקלים לרמה הנוכחית.

מנתוני משרד התחבורה עולה כי ההתייקרות הייתה אמורה לצאת לפועל כבר ביוני האחרון, בתקופת המלחמה עם איראן, אך נדחתה. נכון לעכשיו, המועד החדש נקבע לינואר, אלא אם יושג שינוי ברגע האחרון.

עוד באותו נושא מירי רגב: "אם לא יחסמו כבישים – האוטבוסים יגיעו בזמן" 17:08 | דוד פרוידיגר 7 1 😀

בימים אלה מתקיים דיון בין משרד האוצר למשרד התחבורה בניסיון לבלום את העלייה או לצמצם אותה. גורמים המעורבים במגעים מציינים כי טרם הושגה הסכמה, וההכרעה צפויה להתקבל בשבועות הקרובים. אם לא יחול שינוי, ההתייקרות תהפוך לרשמית עם כניסת השנה האזרחית, ותשפיע על כלל הנוסעים בתחבורה העירונית והבינעירונית.