אשת התקשורת והיוצרת, הדסה בן ארי, מתייחסת לתפקיד החדש שלה ומספרת איך הכל התחיל: "כתבתי לעצמי ביומן, ותוך חודש זה קרה"

"איזה קטע. לפני 3 חודשים כתבתי לעצמי ביומן: למצוא בית לפודקאסטים שלי שבהם אני מראיינת את גיבורי התקופה", שיתפה בן ארי, והוסיפה: "אני לא יודעת למה כתבתי את זה. אני בכלל מנסה להתרחק מטרנדים ועכשיו כולם מייצרים פודקאסטים ואני לא יודעת מי בכלל מקשיב.

בן ארי גילתה כי היא נכנסה לז'אנר כשאחד ממכריה הציע לה לראיין את אלמנות המלחמה: "הוא מימן את ההקלטות ואני הגעתי חדורת שליחות. ועם הזמן הרגשתי שצריך להתרחב. אז כתבתי לעצמי ביומן: למצוא בית לפודקאסטים של הגיבורים. ותוך חודש קיבלתי טלפון מפרטנר טי.וי".