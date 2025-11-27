שריפה פרצה במתחם קראוונים במבוא חורון והתפשטה בין מבנים מבנייה קלה. כוחות כבאות מתוגברים בדרכם למקום.

שריפה גדולה פרצה במתחם מגורי קראוונים ביישוב מבוא חורון, הסמוך למודיעין. לפי דיווחי כבאות והצלה, מספר מבנים מבנייה קלה עלו באש בזה אחר זה, ככל הנראה בשל מטען האש הגבוה הגורם לשריפה להתפשט במהירות בין המבנים.

לוחמי האש ממרחב בנימין, בסיוע כוחות ממחוזות סמוכים, עושים את דרכם למקום האירוע ומגבירים את הכוחות בשל החשש להתפשטות נוספת. בשלב זה טרם ידוע מה גרם לשריפה.

סגן טפסר ליאור אלקריף, סגן מפקד מרחב בנימין, מסר:

“צוותים מתוגברים עושים את דרכם למקום האירוע. על פי הדיווחים מהשטח מדובר בשכונת מגורים עם מבנים מבנייה קלה, אשר עקב מטען האש המבנים נדלקים האחד מהשני. נכון לשעה זו לא דווח על לכודים.”