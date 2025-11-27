טיול מושלם בחיפה: 17 תצפיות פנורמיות בטיילת לואי, מסלול משפחתי בנחל לוטם, פארק הכט לילדים, מסעדת טאטאמי הכשרה החדשה ומלון בוטניקה היוקרתי למרגלות הגנים הבהאיים

השילוב בטיול לחיפה מדהים. גם תצפיות, גם נוף וטבע, גם בוטניקה וגם אווירה.

17 תצפיות מרהיבות בטיילת לואי

כשעומדים על מרפסת התצפית במרומי הכרמל בטיילת לואי נראה צפון הארץ ותכול מפרץ חיפה כאילו לקוח מציור. מרחוק, ניבטות פסגות החרמון הלא כל כך מושלגות עדיין בעונה זו של השנה, בתיה של העיר התחתית והדר הכרמל פזורים בינות לשטחים ירוקים ו"ההר הירוק כל ימות השנה" כדברי השיר מקבל כאן משמעות מיוחדת.

17 תצפיות מיוחדות יש בפסגת הכרמל לאורך הטיילת שהוקמה בשנת 1992 ואורכה 400 מטר נמצאת ברחוב יפה נוף. מיקומה של הטיילת באזור בתי המלון ובסמוך לבתי הקפה של מרכז הכרמל, הופך אותה להמשך טבעי לשדרת התיירות של חיפה. לכל אורך הטיילת נשקף נוף פנורמי מרהיב של מפרץ חיפה, הקריות, עכו, נהריה, החרמון וראש הנקרה.

טיילת נוספת – פארק הכט לכל המשפחה

אגב עם בטיילות עסקינן, ישנה גם טיילת ליד הים – פארק הכט. הטיילת יפה ומוגנת (הילד לא יכול לרוץ לפסי הרכבת או לכביש), יש הרבה דשא ואזור גדול לרוץ, לרכב על אופניים או סתם לשחק בכדור. בפארק אזור גדול של גן שעשועים, יש שם 6 גרסאות שונות של נדנדה על חבל, אומגה, מתקני טיפוס עם חבלים, נדנדות משפחתיות, קרוסלות לרבים ולבודדים, מגלשות – מקסים!

טיול ירוק בנחל לוטם

סמוך לנקודת היציאה מהכרמלית (הרכבת התחתית היחידה בארץ), מתחיל מסלול רגלי משפחתי בנחל לוטם. הליכה בתוך הירוק ועצי הכרמל. הולכים לאורך הגדה הצפונית-מזרחית עד למפגש סימון שבילים. נפרדים מהסימון הכחול ופונים ימינה במסלול הירוק. עלייה לא קלה אך קצרה עד לרחוב דרך הים תוביל אותנו חזרה למרום הכרמל.

טאטאמי חוזרת הביתה – ועכשיו גם כשרה

במרומי הכרמל מסעדה חדשה, תוך כדי אמירה – אני חוזר הביתה.

מסעדת טאטאמי האהובה, המסעדה המובילה בחיפה בתחום המטבח האסייתי המודרני, עוברת לשדרות מוריה 13, מקום הכולל מרפסת גדולה וחניה, ולרגל המעבר – עוברת מהפך מרגש. המסעדה הפכה כשרה, ומשיקה תפריט מחודש המותאם גם לנשים בהריון, לרגישים לגלוטן ומציעה לסועדים מנות צמחוניות וטבעוניות.

טאטאמי החלה בהטמעת שינוי מקיף שמטרתו להנגיש את חוויית הסועדים גם לקהל שומר המסורת, וזאת לאור הביקוש הרב שיש למסעדה. מאחורי המהלך עומד חזון ברור: לאפשר לכל אחד ליהנות מהחוויה היפנית־אסייתית האותנטית של טאטאמי, בלי להתפשר על טעם, איכות או בריאות. שף המסעדה עבד בחודשים האחרונים על פיתוח והתאמת התפריט, תוך שמירה על חומרי הגלם האיכותיים.

ערן לוי הבעלים של המסעדה מספר לנו: “רצינו שכל אחד יוכל לשבת סביב השולחן וליהנות – בין אם הוא שומר כשרות, בהריון או נמנע מגלוטן. מוריה 13 בכרמל."

והיכן לנים? במלון בוטניקה – הטוב בישראל

הפעם לטעמי במלון הטוב בישראל, בוטניקה, מלון שכולו היסטוריה, נוף הגנים הבהאיים ושירות הכי טוב בישראל.

למרגלות הגנים הבהאיים והגנים התלויים בחיפה בין הגנים הבהאיים לבין המושבה הגרמנית, אשר נוסדה על ידי הטמפלרים בשנת 1868, ממוקם מלון חדש מקולקציית המלונות היוקרתית FATTAL Limited Edition תחת השם בוטניקה.

מיקומו של המלון בציר המרכזי של המושבה הגרמנית, שדרות בן גוריון, חוצה אותה לאורכה ובסופו ניצבת הכניסה התחתונה אל הגנים הבהאיים בחיפה – מושלם. מיקומו המיוחד של המלון יחבר אתכם בקלות לכל האטרקציות ששווה להכיר בעיר.

קרבתו של המלון לשלל האטרקציות המגוונות של העיר כדוגמת הגנים הבהאיים, נמל העיר, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, ברים ומסעדות הופך אותו ליעד אטרקטיבי ומרכזי.

המלון כולל 163 חדרים, כאשר בכל קומה עוצבו החדרים והסוויטות בצבע וגוון שונה בהתאם למראה הגנים המתחלף בין הטרסות השונות: צהוב, אדום, כחול וירוק.

התפריט הקולינרי במלון בוטניקה נוצר לאחר מלאכת מחשבת רבה והושפע מהפסגות הקולינריות המובילות בעולם.

הבשורה החדשה – מסעדת טרסה

במלון תוכלו למצוא את מסעדת השף 'טרסה', בשורה אמיתית לתושבי חיפה והסביבה בשל היותה אחת ממסעדות השף הכשרות היחידות באזור. אוכל ים תיכוני עם נגיעות איטלקיות.

והעיקר, השירות, האדיבות והיופי. בכל קומה צבע אחר, נופים נפלאים ושירות מעל ומעבר. בעיר של הוד והדר ונוף עם הרבה היסטוריה, בהחלט מקום מכובד לבוטניקה.