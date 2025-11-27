היום מציינים 105 שנים להולדת אבה לנסטרה, האיש שסירב למיליונים של אינטר אבל נזרק מהמגרשים בהולנד רק כי העז לזכות בפרס כספי בתחרות החלקה

הכדורגל ההולנד ידע ימים יפים יותר מהיום. אבל היום, הוא מציין 105 שנים להולדתו של אחד השחקנים הגדולים בתולדות המדינה. אולי הגדול שבהם לפני עידן יוהאן קרויף: אבה לנסטרה.

לנסטרה נולד ב-1920 בהירנפיין למשפחה צנועה. הכישרון הספורטיבי שלו התפרץ כבר בגיל צעיר, אבל לאו דווקא עם כדור. הוא היה מחליק קרח מחונן שגרף תארים בצפון הולנד, אך האהבה לקרח סיבכה אותו.

עוד באותו נושא מפועל ייצור לאלוף עולם: המאמן שהפסיד לישראל חוגג 84 12:32 | שמחה רז 0 0 😀 👏

באותם ימים, הספורט בהולנד היה חובבני לחלוטין, ולנסטרה, שהעז לקבל כספי פרס על תחרויות החלקה, שילם על כך ביוקר. ב-1942 הוא הושעה ממשחקי הליגה על ידי ההתאחדות ההולנדית בגלל אותם "רווחים אסורים". בסופו של דבר, הלב (והחוקים) הכריעו לטובת הדשא הירוק.

האיש שאמר "לא" לאינטר

בגיל 12 כבר צד את עינו של המאמן האוסטרי אוטו פינטר, שזיהה בילד הצנום את ה"אינטליגנציה והטכניקה" שהזכירו לו את מתיאס סינדלר, גדול שחקני אוסטריה באותם ימים.

הפריצה הגדולה הגיעה ב-1936. בגיל 15 בלבד ערך את הופעת הבכורה בקבוצת המילואים, כבש צמד, ותוך חודשים ספורים כבר קרע רשתות בקבוצה הבוגרת. מכאן, הדרך למעלה הייתה סלולה: 19 שערים בעונת הבכורה המלאה, עליית ליגה, והפיכת הירנפיין לכוח משמעותי בכדורגל ההולנדי.

מה שמייחד את אבה לנסטרה יותר מכל הוא הנאמנות העיוורת. בתקופה שבה הכדורגל ההולנדי היה חובבני, לנסטרה קיבל הצעות מפתות ממועדוני ענק כמו אייאקס ואינטר מילאנו האיטלקית. הוא סירב לכולם. הלב שלו היה בהירנפיין. גם כאמור כשההתאחדות ההולנדית אסרה עליו לשחק ב-1942 (כי העז לקבל כסף על החלקה על הקרח – עבירה חמורה בימים ההם), הוא נשאר.

בנבחרת: הניצחון על גרמניה והשיאים של אבה לנסטרה

אחד הרגעים הגדולים בקריירה שלו נרשם ב-7 במאי 1950. הירנפיין הגיעה למשחק חוץ מול אייאקס הגדולה של רינוס מיכלס ומצאה את עצמה בפיגור משפיל של 5:1 אחרי 30 דקות. אבל לנסטרה לא ויתר. בהנהגתו, הקבוצה הצנועה מהצפון חוללה את הבלתי יאמן, הפכה את התוצאה וניצחה 5:6 במשחק שנחשב עד היום לאחד הגדולים בתולדות הכדורגל ההולנדי.

גם במדים הלאומיים לנסטרה היה ענק. הוא כבש 33 שערים ב-47 הופעות (מאזן שמשתווה לזה של יוהאן קרויף). הרגע הזכור ביותר שלו בנבחרת היה ב-1956. המשחק ל אלופת העולם מערב גרמניה והיה טעון רגשית. היה זה המפגש הראשון בין המדינות מאז מלחמת העולם השנייה. לנסטרה, בצמד שערים בלתי נשכח, העניק להולנד ניצחון 1:2 שריפא מעט מהפצעים הלאומיים.

ב-1954, אחרי 523 שערי ליגה ב-500 הופעות במדי הירנפיין. הוא עזב בכאב ל-SC אנסחדה תמורת סכום מגוחך של 11,000 גילד (כששוויו הוערך פי 10). הוא המשיך לכבוש בצרורות עד שפרש בגיל 42 עם מאזן בלתי נתפס של 700 שערים ב-730 משחקים בקריירה.

הסוף של לנסטרה היה טראגי. ב-1977 לקה בשבץ מוחי שריתק אותו לכיסא גלגלים לשארית חייו. הוא נפטר ב-1985 בגיל 64 בלבד. אבל המורשת נשארה. חצי שנה לאחר מותו, האצטדיון בהירנפיין נקרא על שמו של אבה לנסטרה.. עיתונאי הספורט ניקו שייפמאקר נפרד ממנו במילים המצמררות: "הוא היה אגדה חיה, עכשיו הוא אגדה מתה. אך האגדה נותרת, כל עוד חיים האנשים שראו את אבה משחק במו עיניהם".