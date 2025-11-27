אתרי שיגור ומחסן אמצעי לחימה לצד תשתיות טרור נוספות: צה"ל תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון

צה"ל תקף היום (חמישי) בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ובאמצעות חיל האוויר, תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים שונים בדרום לבנון.

במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מספר אתרי שיגור בהם אוחסנו אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף, צה"ל תקף מחסן שהכיל אמצעי לחימה, עמדות צבאיות ששימשו את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ותשתיות טרור נוספות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

הימצאותן של התשתיות ופעילות ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים אלו מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל וממשיך להיות מחויב להבנות שהוסכמו בין מדינת ישראל ללבנון.