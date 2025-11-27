יממה לאחר תלונה במשטרה נגד פעיל הפלג הירושלמי בגין הסתה לרצח, ש״ס מגישה תביעת דיבה נגד ישראל טרופר בעקבות ריאיון שבו לטענתה יוחסו איומים פליליים לרב יצחק יוסף

תנועת ש״ס הגישה תביעת דיבה נגד ישראל טרופר, המזוהה עם דוברי הפלג הירושלמי, בטענה לפרסום דברי הסתה ושקר כלפי חבר מועצת חכמי התורה, הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט״א. התביעה הוגשה על ידי עו״ד ישראל באך בשם המפלגה, לאחר התייעצות עם דיינים ופוסקי הלכה, שלטענת המפלגה קבעו כי בשל ריבוי מקרי האלימות יש להותיר את ההכרעה בנושא בידי הרשויות. אתמול הוגש תלונה במשטרה נגד פעיל מרכז ב"פלג הירושלמי" בגין הסתה לרצח.

על פי כתב התביעה, טרופר התראיין בתוכניתו של רפי רשף בערוץ 12, שם טען כי הרב יצחק יוסף ״נכנע לאיומים פליליים חמורים״ מצד גורמי הנהגה ביהדות החרדית. בש״ס טוענים כי מדובר בדברי כזב הפוגעים בכבוד תלמידי החכמים ומסלפים את המציאות. בכתב התביעה נטען כי דבריו של טרופר מציגים מצג שווא ומייחסים לרבנים פגיעה פיזית ואיומים, על אף שהדברים אינם נכונים.

בהמשך הריאיון, שהתפרסם סמוך לניסיון הפגיעה בח״כ יואב בן צור, אמר טרופר כי הוא ממליץ לחברי הכנסת החרדיים ״לא לעבור ליד בחורי ישיבות בימים אלו״. לטענת ש״ס, אמירות אלו מהוות הסתה בוטה הפוגעת בציבור החרדי ובמעמדם של רבניו.

במסמכי התביעה נכתב כי ״מעשיו של הנתבע חמורים שבעתיים, שעה שידוע לו היטב מעמדם של רבנים בציבור החרדי״, וכי בחירתו לייחס איום פיזי כלפי הרב הראשי מהווה לדבריהם ״מסכת שקרים מוחלטת״.

מתנועת ש״ס נמסר: ״לא נשתוק על ביזוי רבותינו. כל הפוער פיו בדברי שקר ונאצה, וכל המסית והמעודד לאלימות יישא באחריות וישלם את המחיר״.

כזכור, אמש סיעות ש"ס ויהדות התורה הגישו תלונה במשטרה נגד פעיל מרכז ב"פלג הירושלמי" בגין הסתה לרצח. בקו נייעס אמר צבי רוט על הח"כים החרדים: "הם מזכירים מאוד את הגרמנים במלחמת העולם השנייה"