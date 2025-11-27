הבוקר נחשפה תקרית חמורה וחריגה, בה תא"ל גיא מרקיזנו איבד את מכשיר הטלפון שלו שנגנב ממנו ולא עדכן על כך את שר הביטחון דאג גלנט

תא"ל גיא מרקיזנו, שמינויו לנספח צה"ל בוושינגטון הוא אחד ממוקדי המתח בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר, היה מעורב בתקרית ביטחון שדה חריגה, כך דווח היום (חמישי) בווינט.

על פי הדיווח, במהלך המלחמה הטלפון הצבאי המסווג שלו נגנב בנסיבות בעייתיות. המכשיר לא נמצא, והצבא נאלץ לנטרל אותו מרחוק. לפי גורמים המעורים בפרטים, למרות חומרת האירוע ורגישות תפקידו, מרקיזנו לא עדכן את שר הביטחון גלנט, איתו עבד יום-יום, על אובדן המכשיר.

מלשכת גלנט נמסר כי: "שר הביטחון לשעבר לא הכיר את הנושא עד לפניית הכתב, ולא עודכן בשום שלב – לא על ידי מזכירו הצבאי ולא על ידי אף גורם בטחוני".

דובר צה"ל מסר כי "הקצין דיווח מיידית למפקדיו ולכלל הגורמים הרלוונטיים אשר ביצעו את כלל הפעולות כדי למנוע דלף מידע. בוצע תחקיר על פי הנוהל המקובל שבסופו נקבע כי אין חשש לדלף מידע". בצה"ל סירבו להשיב אם ננקטו צעדים משמעתיים נגד מרקינו".