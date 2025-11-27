האם בכלל קיים דבר כזה “דתיות וסטייל”? ומאיפה הגיעו כל מושגי הצניעות שגדלנו עליהם – מההלכה, מהחברה, מהבית או מהפחד שאנחנו לא “מתאימים”? הדתיות האלה פרק 20

בפרק 20 של “הדתיות האלה”, הדר בן חמו ואורטל ברזילי פותחות את אחת השאלות הכי רגישות בעולם הדתי: האם בכלל קיים דבר כזה “דתיות וסטייל”? ומאיפה הגיעו כל מושגי הצניעות שגדלנו עליהם – מההלכה, מהחברה, מהבית או מהפחד שאנחנו לא “מתאימים”?

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הדתיות האלה פרק 20: מאיפה הגיעו מושגי הצניעות?

להאזנה בכל פלטפורומות הפודקאסטים – לחצו כאן

הפרק נכנס עמוק לתחושות הגוף והנפש סביב לבוש: האם הצניעות מצמצמת אותנו או דווקא מעניקה ביטחון? האם הכיסוי הוא עומס תרבותי – או בחירה מודעת שמעצימה ומרגישה טוב?

הן מתייחסות גם למלחמת העולם הקטנה שבין פאה, מטפחת ובובו, ולשאלות שלא מדברים עליהן בקול: למה תעשיית האופנה כמעט לא נותנת מקום לנשים דתיות? ואיך יכול להיות שבשבוע האופנה הישראלי – מי שמייצגות את אחד המגזרים הבולטים בארץ בכלל לא מופיעות?

זה פרק חד, מצחיק ומטלטל, שמבקש מאיתנו לחשוב מחדש על המקום שבו דת, אופנה וזהות נפגשים. מי שאי פעם שאלה את עצמה “מה אני באמת מרגישה עם איך שאני מתלבשת” – לא תרצה לפספס את זה.