בפרק 20 של “הדתיות האלה”, הדר בן חמו ואורטל ברזילי פותחות את אחת השאלות הכי רגישות בעולם הדתי: האם בכלל קיים דבר כזה “דתיות וסטייל”? ומאיפה הגיעו כל מושגי הצניעות שגדלנו עליהם – מההלכה, מהחברה, מהבית או מהפחד שאנחנו לא “מתאימים”?
הפרק נכנס עמוק לתחושות הגוף והנפש סביב לבוש: האם הצניעות מצמצמת אותנו או דווקא מעניקה ביטחון? האם הכיסוי הוא עומס תרבותי – או בחירה מודעת שמעצימה ומרגישה טוב?
הן מתייחסות גם למלחמת העולם הקטנה שבין פאה, מטפחת ובובו, ולשאלות שלא מדברים עליהן בקול: למה תעשיית האופנה כמעט לא נותנת מקום לנשים דתיות? ואיך יכול להיות שבשבוע האופנה הישראלי – מי שמייצגות את אחד המגזרים הבולטים בארץ בכלל לא מופיעות?
זה פרק חד, מצחיק ומטלטל, שמבקש מאיתנו לחשוב מחדש על המקום שבו דת, אופנה וזהות נפגשים. מי שאי פעם שאלה את עצמה “מה אני באמת מרגישה עם איך שאני מתלבשת” – לא תרצה לפספס את זה.
