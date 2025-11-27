עופר חיון חוזר לחריימה של אביו בספיישל "מאסטר שף VIP". זמן קצר לאחר שהצילומים הסתיימו אביו נפטר – ולכן הפרק הערב מוקדש לזכרו

הערב ב"מאסטר שף VIP" ישודר רגע אישי ומרגש במיוחד: עופר חיון יכין חריימה – המנה שאביו נהג להכין בכל יום שישי בבית. זמן קצר אחרי סיום הצילומים אביו של חיון נפטר, ולכן הפרק המיוחד הערב יוקדש לזכרו.

צפו בעופר חיון מדבר על הוריו

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . עופר חיון במאסטר שף. (באדיבות קשת 12)

"זה יום שישי שאני זוכר"

בהצצה ששודרה היום הוא נזכר: "אני זוכר את יום שישי – אבא שלי מכין את החריימה, שותה בירה, הריח של הלחם… זה יום שישי שאני זוכר. היום זה כבר לא ככה, אבל הנה – מחזירים לי את המטרה לשולחן."

"אתה הופך להיות ההורה"

משם הוא עובר לדבר על הזקנה של הוריו: "אני בן הזקונים. זה לא פשוט לראות את ההורים מזדקנים – פתאום קשה להם ללכת, לעשות דברים. אתה מתחיל לדאוג להם יותר ויותר, אתה הופך להיות ההורה."

אבל לצד הקושי מגיעה גם האהבה: "דווקא השלב הזה מעצים את האהבה שהייתה שם תמיד. אני מאוד קרוב להורים שלי, יש לי הרבה אחריות – וגם זכות גדולה."