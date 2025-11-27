עם סיום ספירת הקולות בליכוד, יוסי דגן וקבוצת "הליכוד שלי", מזנקים מ-95 ל-150 חברי מרכז ליכוד, ונחשבים לקבוצה השנייה בגודלה במפלגה עם 8,000 מתפקדים

הישג נאה ליוסי דגן. "הליכוד שלי" – קבוצת ההתיישבות הגדולה בליכוד, בהובלת דגן, יוני הישראלי ויעקב וינברגר, רשמה הישג בבחירות למרכז הליכוד, ועם סיום ספירת הקולות מסתבר כי היא הכניסה מספר שיא של 150 חברים למרכז הליכוד.

מדובר על זינוק של 150% ועלייה מ-95 חברי מרכז בוועידה הקודמת ל-150 בוועידה הנוכחית. בקבוצת "הליכוד שלי", רשומים כ-8,000 מתפקדים, והיא נחשבת לקבוצה השנייה בגודלה בתנועת הליכוד, אחרי קבוצת התעשייה האווירית שמוביל השר חיים כץ.

הקבוצה הכניסה בבחירות שהתקיימו השבוע חברי מרכז בסניפים רבים, בכל רחבי הארץ, תוצאה של פריסת המתפקדים הגדולה שלה, אנשי ארץ ישראל חברי ליכוד ברוב הערים במדינת ישראל, צעד שמעצים את כוחה וצפוי להפוך אותה לחזקה ומשפיעה הרבה יותר.

ב"סניף הבית" של יוסי דגן, סניף המועצה האזורית שומרון, נרשמה תוצאה חריגה במיוחד, כשרשימת המועמדים היחידה שהוגשה הייתה רשימת המועמדים של "הליכוד שלי", שזכתה בכך ל-100% תמיכה במועצת הסניף ול-100% תמיכה בוועידת הליכוד, עם 64 חברי מרכז, בסניף שומרון בלבד.

קבוצת "הליכוד שלי", שהוקמה בשנת 2009 כלקח מרכזי מהגירוש מגוש קטיף ומצפון השומרון, פועלת להרחבה מסיבית של ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל ולחיזוק ערכיה היהודיים והלאומיים של מדינת ישראל. באתר הקבוצה באינטרנט מוסבר: "יחד נגביר את השותפות עם האנשים הכי טובים, חברינו היקרים בליכוד, נבנה את הכוח של ארץ ישראל, ונכניס לכנסת את מי שנאמן לארץ ישראל ולהתיישבות בה. זו הדרך האפקטיבית ביותר להשפיע ולבנות ליכוד אידאולוגי וחזק".