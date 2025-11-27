לראשונה מאז חיסול של בכיר חיזבאללה טבטבאי – צה"ל יצא בגל תקיפות קטלני בלבנון. זאת ועוד כחלק מסירובו של ארגון הטרור למסור את נשקו לממשלת לבנון

לאחר שביום ראשון האחרון, צה"ל תקף וחיסל את מטכ"ל חיזבאללה בפועל עלי טבטבאי, חיל האוויר יצא היום (חמישי) בגל תקיפות נוסף ומשמעותי.

נזכיר כי מיד לאחר החיסול, חיזבאללה איים וטען כי יגיב בצורה חריפה לחיסולו של הבכיר. בנוסף, גורמים צרפתים, עם מקורות מקושרים בארגון חיזבאללה, טוענים כי לארגון הטרור יש תוכנית כיצד להגיב על חיסולו של רמטכ"ל הארגון, טבטבאי. והיא צפויה להפתיע את ישראל.

על פי הדיווח, למרות המכה הקשה שהנחיתה ישראל על חיזבאללה בחיסולו של רמטכ"ל ארגון הטרור ומפקדו בפועל, חיזבאללה לא צפוי להגיב באש על החיסול, כך על פי גורמים בארגון.

גורמים מקורבים להנהגת ארגון הטרור מסרו לתקשורת הצרפתית, אשר בעלת מקורות מהימנים ביותר בלבנון, כי הארגון צפוי להגיב "דיפלומטית" לחיסולו של טבטאי.

ישראל מחדשת את התקיפות מאחר וחיזבאללה לא עומד בהסכם שדורש ממנו להתפרק מנשקו ולמסור אותו לממשלת לבנון.