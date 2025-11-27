שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא היום (חמישי) בכאן רשת ב', לפעול נגד הרמטכ"ל: "הוא צריך לדעת את מקומו, בארה"ב כבר היה מקבל שיחת פיטורים מהנשיא".
נזכיר כי אמש, הרמטכ"ל רב־אלוף אייל זמיר, מתח ביקורת על מצב המנהיגות והצורך בתיקון עמוק, תוך התייחסות ישירה לאחריות הפיקודית בתקופה מורכבת.
הרמטכ״ל אמר: "היום ברור לנו מעל לכל ספק נדרשת מנהיגות אמיצה, תכליתית ומשנה מציאות. מנהיגות שגם מכירה בכישלון וגם מעזה להוביל שינוי. אחריות פיקודית היא לבנות מחדש. זו המהות המרכזית של המנהיגות".
לצד קריאתו לשינוי, זמיר הדגיש כי צה״ל נמצא בלחימה מתמשכת מאז היום הקשה, והעריך את עוצמת הכוח האנושי המוביל את הצבא: "בכל שעה אנו מתחייבים נמשיך להילחם, נמשיך להשתפר. צה"ל נולד כצבא העם והוא פסיפס אנושי מופלא, צבאה ומגינה של המדינה היהודית שיונק את כוחו מהעם ופועל אך ורק למען העם".
בהמשך דבריו הרחיב: "מנהיגות אינה רק הסבר או ביקורת אלא מצפן. לא מנהיגות מפחידה ומטביעה אלא כזו שמרימה. לא מנהיגות מתחמקת אלא כזו שמביטה לאמת בעיניים ומציבה דרך חדשה. אחריות פיקודית היא לבנות מחדש".
שלמה שיש
אין לך זכות להשתלך ברמטכל עושה עבודת קודש ולך אין זכות להתערב14:12 27.11.2025
יוסי
השר סמוטריץ תדע מה מקומך תתעסק אצלך בכלכלה עד שב'ה תעזוב אותנו לאחר הבחירות14:06 27.11.2025
שירי מנתניה
סמוטריץ שכבר 3 שנים מונע מחרדים להתגייס, באמצעות המיליארדים שמעביר למפלגות החרדיות, רוצה להעמיד במקום את הרמטכ"ל, שזועק לגיוס חרדים, זועק להפסיק לחבוט בצה"ל בשביל הבייס וקורא להקמת ועדה חקירה...
סמוטריץ שכבר 3 שנים מונע מחרדים להתגייס, באמצעות המיליארדים שמעביר למפלגות החרדיות, רוצה להעמיד במקום את הרמטכ"ל, שזועק לגיוס חרדים, זועק להפסיק לחבוט בצה"ל בשביל הבייס וקורא להקמת ועדה חקירה ממלכתית.המשך 14:31 27.11.2025
לויטה
הגמד שמדמה עצמו לענק. בושה לממשלה שאלו שריה14:27 27.11.2025
