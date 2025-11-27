לאחר שהרמטכ"ל נשא נאום ואמר בו כי נדברת מנהיגות שאינה מתחמקת, שר האוצר סמוטריץ' תוקף אותו: "שיידע את מקומו"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא היום (חמישי) בכאן רשת ב', לפעול נגד הרמטכ"ל: "הוא צריך לדעת את מקומו, בארה"ב כבר היה מקבל שיחת פיטורים מהנשיא".

נזכיר כי אמש, הרמטכ"ל רב־אלוף אייל זמיר, מתח ביקורת על מצב המנהיגות והצורך בתיקון עמוק, תוך התייחסות ישירה לאחריות הפיקודית בתקופה מורכבת.

הרמטכ״ל אמר: "היום ברור לנו מעל לכל ספק נדרשת מנהיגות אמיצה, תכליתית ומשנה מציאות. מנהיגות שגם מכירה בכישלון וגם מעזה להוביל שינוי. אחריות פיקודית היא לבנות מחדש. זו המהות המרכזית של המנהיגות".

לצד קריאתו לשינוי, זמיר הדגיש כי צה״ל נמצא בלחימה מתמשכת מאז היום הקשה, והעריך את עוצמת הכוח האנושי המוביל את הצבא: "בכל שעה אנו מתחייבים נמשיך להילחם, נמשיך להשתפר. צה"ל נולד כצבא העם והוא פסיפס אנושי מופלא, צבאה ומגינה של המדינה היהודית שיונק את כוחו מהעם ופועל אך ורק למען העם".

בהמשך דבריו הרחיב: "מנהיגות אינה רק הסבר או ביקורת אלא מצפן. לא מנהיגות מפחידה ומטביעה אלא כזו שמרימה. לא מנהיגות מתחמקת אלא כזו שמביטה לאמת בעיניים ומציבה דרך חדשה. אחריות פיקודית היא לבנות מחדש".