ארגוני חוננו ולביא דורשים לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש אמ"ן לשעבר אהרון חליוה, לשלול ממנו דרגות ופנסיה ולבדוק חשד לרשלנות באירועים שקדמו למתקפת השבעה באוקטובר

ארגוני חוננו ולביא פנו בימים האחרונים לשר הביטחון, לרמטכ"ל וליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש אגף המודיעין (אמ"ן) לשעבר, אלוף (מיל') אהרון חליוה. הפנייה כוללת בקשה לשלול ממנו דרגות ופנסיה תקציבית, בטענה לרשלנות בהתנהלות שקדמה למתקפת השבעה באוקטובר ובליל האירוע עצמו.

בנוסף לחלוויה מבקשים הארגונים לחקור גם קצינים ואנשי צוות נוספים שהיו מעורבים בתיאום מול ראש אמ"ן בליל האירוע, בטענה כי היו שותפים לכשלי ניהול המידע שהובילו למתקפה.

במכתב שנשלח מטעם הארגונים על ידי עו"ד יוסף בן ברוך נכתב כי חליוה התעלם מהתרעות שקדמו לאירוע ונעדר מליל ההערכות המבצעיות בזמן אמת. בפנייה נטען כי מדובר בהתנהלות שגרמה לאסון כבד וכי האחריות המוטלת עליו מחייבת חקירה פלילית ובחינת סנקציות אישיות.

עו"ד בן ברוך כתב לרמטכ"ל אלוף הרצי הלוי וליועמ"שית עו"ד גלי בהרב מיארה כי לשיטתו אין להסתפק בהחלטה על סיום שירות המילואים של חליוה. לדבריו, "ישנה חשיבות יתרה למיצוי הדין עם הגורמים האחראיים, שגרמו ברשלנות למותם של בני אדם". המכתב כולל דרישה להורות על חקירה בחשד לעבירות כמו גרימת מוות ברשלנות, הפרת חובה חקוקה, הפרת אמונים ועבירות נוספות, לצד בקשה לאסור יציאתו מן הארץ.

לקראת סיום המכתב נכתב כי אם לא תתקבל החלטה בעניין בתקופה הקרובה, בכוונת הארגונים לפנות לבג"ץ ולבקש התערבות שיפוטית. עו"ד בן ברוך הוסיף: "אנו מצפים מרשויות הצבא והאכיפה לבצע חקירה פלילית כנגד הגורמים שעלה חשד שהתרשלו בתפקידם ערב הטבח, ככל שלא תתקבל החלטה על חקירה שכזו, אנו נעתור לבג"צ כנגד מקבלי ההחלטות".