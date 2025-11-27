השר עמיחי שיקלי קורא לגרש את כל הדיפלומטים הטורקיים מישראל בעקבות חשיפת השב"כ על רשת טרור שהופעלה מהכוונת חמאס בטורקיה.

לאחר ששירות הביטחון הכללי חשף וסיכל תשתית טרור שהפעילה ערבים ישראלים, ברשת הברחות אמל"ח וכספים לארגוני טרור ביהודה ושומרון, בהכוונה מטורקיה. השר שיקלי קורא לגרש כל הדיפלומטים הטורקים מישראל, ומגדיר את טורקיה כ"מדינת טרור עוינת".

שעות לאחר שהשב"כ הודיע שחשף רשת הברחות אמל"ח וכספים ליהודה ושומרון, שהופעלה על ידי ערבים ישראלים בהכוונת פעיל חמאס המתגורר בטורקיה, השר עמיחי שיקלי יוצא בקריאה חריפה: לגרש את כל הדיפלומטים הטורקיים מישראל.

בהודעה רשמית, שיקלי תקף בחריפות את אנקרה וטען כי חשיפת השב"כ מציגה תמונה קשה: “הציר המשולש שחיבר בין חמאס, ערביי ישראל וחמאס ביהודה ושומרון מאמת כי טורקיה של ארדואן היא מדינת טרור עוינת, מדינת אויב לכל דבר ועניין.”

שיקלי הוסיף ותקף: "יש לסלק את כל נציגיה משטח ישראל ולפעול להוצאת הדיקטטורה האיסלמיסטית מברית נאט״ו".

לבסוף הטיל שיקלי את האחריות הישירה במקרה על השלטונות הטורקיים: "טורקיה נושאת באחריות מלאה לכל פעילות טרור שמאוכוונת משטחה, בין אם מדובר בפיגועים או בהעברות אמל״ח ביהודה ושומרון וברצועת עזה, ובין אם מדובר בהקמת תשתיות טרור ופיגועים ברחבי אירופה".

הוא הדגיש כי ארגוני טרור עושים שימוש בקשרים משפחתיים בישראל ובנגישות ליהודה ושומרון כדי לקדם פעילות עוינת נגד המדינה , והכול בהכוונה שמגיעה משטח טורקיה, וכי יש לראות בדבר פעולה עוינת של הממשל הטורקי.