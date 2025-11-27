לאחר ששירות הביטחון הכללי חשף וסיכל תשתית טרור שהפעילה ערבים ישראלים, ברשת הברחות אמל"ח וכספים לארגוני טרור ביהודה ושומרון, בהכוונה מטורקיה. השר שיקלי קורא לגרש כל הדיפלומטים הטורקים מישראל, ומגדיר את טורקיה כ"מדינת טרור עוינת".
שעות לאחר שהשב"כ הודיע שחשף רשת הברחות אמל"ח וכספים ליהודה ושומרון, שהופעלה על ידי ערבים ישראלים בהכוונת פעיל חמאס המתגורר בטורקיה, השר עמיחי שיקלי יוצא בקריאה חריפה: לגרש את כל הדיפלומטים הטורקיים מישראל.
בהודעה רשמית, שיקלי תקף בחריפות את אנקרה וטען כי חשיפת השב"כ מציגה תמונה קשה: “הציר המשולש שחיבר בין חמאס, ערביי ישראל וחמאס ביהודה ושומרון מאמת כי טורקיה של ארדואן היא מדינת טרור עוינת, מדינת אויב לכל דבר ועניין.”
שיקלי הוסיף ותקף: "יש לסלק את כל נציגיה משטח ישראל ולפעול להוצאת הדיקטטורה האיסלמיסטית מברית נאט״ו".
לבסוף הטיל שיקלי את האחריות הישירה במקרה על השלטונות הטורקיים: "טורקיה נושאת באחריות מלאה לכל פעילות טרור שמאוכוונת משטחה, בין אם מדובר בפיגועים או בהעברות אמל״ח ביהודה ושומרון וברצועת עזה, ובין אם מדובר בהקמת תשתיות טרור ופיגועים ברחבי אירופה".
הוא הדגיש כי ארגוני טרור עושים שימוש בקשרים משפחתיים בישראל ובנגישות ליהודה ושומרון כדי לקדם פעילות עוינת נגד המדינה , והכול בהכוונה שמגיעה משטח טורקיה, וכי יש לראות בדבר פעולה עוינת של הממשל הטורקי.
3 תגובות
1 דיונים
מיכאל אדרי
טורקיה זו מדינת אויבי ישראל!!! לא מדבשכם ולא מעוקצכם לסלק ולא להגיע בכלל לטורקיה13:52 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המדינה הזו ביחד עם קטאר ... תשב בתוך עזה ותשלם את החמאס ... והכל בחסות ממשלת החורבן ומלאך המוות העומד בראשה ...
בתגובה ל: מיכאל אדרי
מי שמכר את בטחון ישראל זה ממשלת הימין על מלא , בראשות מלאך המוות ... מי אישר צוללות מתקדמות למצרים ? מי גרם לכך שהסכסוך בעזה הפך בינלאומי עם קטאר ותורכיה יושבות על גבולנו הדרומי ? מי סידר לקטאר , סעודיה ותורכיה מטוסי חמקן ? ומי דאג לארגן לקטאר וסעודיה ברית הגנה עם ארה"ב ? מי הביא את ישראל לבידוד בינלאומי מוחלט, כשאנחנו תלויים לחלוטין בשטות האחרונה שעוברת לטראמפ בראש ? על מי האחריות למותם של אלפים ? לפציעתם של עשרות אלפים ? מי אחראי למצבה של החברה הישראלית המשוסעת , על סף מלחמת אזרחים ?14:01 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טל
אנחנו נמדדים לפי מה שאנחנו עושים ולא מה שאנחנו אומרים. ושיקלי כל הזמן רק מדבר.14:28 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
