במשחקה האחרון היא הביסה את מכבי תל אביב 2:6.

אוהדי בית"ר ירושלים בטירוף. הקבוצה שלהם שבמשחקה האחרון הביסה את מכבי תל אביב 2:6 תארח את מכבי נתניה ביום ראשון הקרוב. היום (חמישי) הנהלת המועדון הודיעה לאוהדים על בשורה משמחת במיוחד.

המועדון הצליח לאשר עוד עם המשטרה עוד 1,500 כרטיסים ובכך לאפשר ל-29,000 אוהדים להגיע לטדי. האובדים יגיעו לטדי בתקווה להמשיך את הכושר המדהים בו הקבוצה נמצאת.

הודעה המועדון: "לאחר ישיבה בין משטרת ישראל להנהלת בית"ר ירושלים, הוחלט על הפשרת 1500 כרטיסים נוספים ואחרונים למשחק מול מכבי נתניה ביום ראשון. אנו רוצים להודות לאנשי המשטרה על ההבנה ועל הרצון לייצר ביחד איתנו חווית כדורגל טובה עם כמה שיותר אוהדים בטדי".

הירושלמים שהביסו בתוצאה אסטרונומית 2:6 את מכבי תל אביב, הפכו לקבוצה שהבקיעה הכי שערים אחרי הפועל באר שבע (למכבי ת"א על הנייר יש יותר, אבל שלושה מהם בניצחון טכני). חניכיו של ברק יצחקי הראו שהם רמה מעבר למה שמצפים מהם, האם הם יכולים לזכות באליפות?