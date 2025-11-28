10 דברים מפתיעים על אברהם טל: מהילדות במושב ברמת הגולן, דרך התאונה שפתחה לו את הדלת למוזיקה, ועד הלהיטים, השיתופים והפרק האישי החדש. כל מה שלא ידעתם על אחד הקולות הגדולים של ישראל

הילד מהמושב ברמת הגולן שהפך לאחד הקולות הכי מזוהים בפופ הישראלי, האיש מאחורי "אורות" ו"מי לא יבוא", בין קיסריה למחאת האוהלים – אברהם טל כבר מזמן הרבה יותר מ"זמר מוכר". לרגל יום הולדתו, אספנו 10 דברים שפחות ידעתם עליו.

1. בכלל נולד אברהם פואנקינוס

לפני "אברהם טל" היה כאן ילד בשם אברהם פואנקינוס. הוריו, ריין ומוריס, עלו לישראל אחרי שגדלו במרסיי שבצרפת, שניהם ילדי עולים מאלג'יר וממרוקו. ארבעת הילדים במשפחה קיבלו בית חמים ומוזיקלי – אבל השם "טל" הגיע רק הרבה יותר מאוחר, עם הקריירה.

2. הכל התחיל מתאונה בעין

את הדרך המוזיקלית שלו התחיל בכלל מתוך כאב. בגיל 9 נפצע בעינו בתאונה ואושפז בבית החולים. במיטה ליד שכב ילד עם אורגנית – וטל מצא את עצמו מנגן בה בשעות הפנאי. מה שהתאים להעביר את הזמן הפך מהר מאוד לייעוד חיים.

3.חילק עיתונים כדי לקנות כלי נגינה

בילדותו במושב נווה אטי"ב שברמת הגולן, טל חילק עיתונים כדי לחסוך כסף. במקום אופניים חשמליים או גאדג'טים, הוא קנה בזה כלי נגינה: תופים, גיטרת בס, חליל צד ועוד. עד היום הוא מדבר על התקופה הזו כעל "האקדמיה הפרטית" שלו.

4. מוזיקאי בלי תווים

בניגוד לרבים בקצה העליון של התעשייה, טל לא למד מוזיקה באופן פורמלי. הוא לא קורא תווים, לא מחזיק בתואר מהאקדמיה – ובכל זאת מפיק את אלבומיו, כותב ומלחין כמעט את כל שיריו. הכול על אוזן, אינטואיציה ושנים של התנסות.

5. מהמטבח בצבא ל"שוטי הנבואה"

בצה"ל טל בכלל שירת כטבח. רק אחרי השחרור הצטרף ללהקת "שוטי הנבואה", שם קיבל את הפרסום הראשון שלו כזמר וכותב. "מי" ו"קול גלגל" – שניים מהלהיטים הגדולים של הלהקה, הם חלק מהטביעת אצבע שלו על הסאונד הישראלי של סוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000.

6. "אורות" ו"מחוזקים לעולם" – מפלטינה עד זמר השנה

אלבומו השני, "אורות", שיצא בשנת 2010, מכר מעל 40 אלף עותקים והגיע למעמד אלבום פלטינה. הסינגל "מחוזקים לעולם" כבש את מצעדי גלגלצ ורשת ג', ויחד עם "אורות" קיבע את טל כאחד האמנים המרכזיים בארץ. באותה שנה הוא נבחר ל"זמר השנה", והשיר "אורות" ל"שיר השנה" – וגם גרף את פרס אקו"ם.

7. שיתופי פעולה מכל קצוות המוזיקה

לאורך השנים טל חיבר אליו שורה מגוונת של אמנים: מדואט "מסע" עם דין דין אביב, דרך "אלוהיי" עם שלמה ארצי, ועד שיתופי פעולה עם בניה ברבי, רבקה זהר ודויד ברוזה. "שבוע טוב", "מי לא יבוא", "שמש מזהב", "שמע ישראל" – כמעט בכל פרויקט גדול שלו מסתתר חיבור אנושי עמוק, לא רק מקצועי.

8. שירים שנכתבו מזיכרון וכאב

מעבר ללהיטים הרדיופוניים, חלק מהשירים המרגשים של טל נולדו מסיפורים כואבים: "תן לי להיות" – למילותיו של רפאל אלישע, שנפל במלחמת ששת הימים; "את במרחבים" – לזכר שי זורע, נערה חולת סרטן; "אור אלון" – בהשראת סיפורו של אלון בקל, שנרצח בפיגוע בתל אביב; ו"שמע ישראל" בזמן מלחמת חרבות ברזל – שנכתב מתוך רצון לחזק ולנחם.

9. מהמחאה החברתית לקיסריה – טל גם מחוץ לאולפן

טל לא נשאר רק יוצר אולפני: הוא הופיע במחאת האוהלים בקיץ 2011, מילא את אמפי קיסריה יותר מפעם אחת, וישב על כיסא השופט ב-The Voice. לאורך השנים קפץ גם לפרויקטים טלוויזיוניים כמו "קרפול קריוקי" ו"מאסטר שף VIP".

10. פרק אישי חדש אחרי הגירושים

אחרי כ־17 שנות נישואים לשושנה, אם ילדיו ומי שהייתה גם המנהלת האמנותית שלו, טל התגרש ב־2018. באוקטובר 2024 התארס לבת זוגו שלומית ויזנר, מדריכת פילאטיס ואם לבן, וב־26 בדצמבר השניים נישאו – פתיחת פרק חדש בחייו לצד הקריירה המוזיקלית העמוסה.