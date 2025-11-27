הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אריאל דהרי בחשד כי תקף פלסטינית במוט עץ במהלך מסיק זיתים ליד תורמוס עייא. האישום: מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה

כחודש אחרי האירוע בו תקף מתיישב פלסטינית במוט עץ, מוגש נגדו היום כתב אישום.

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אריאל דהרי, בן 24 ממאחז עוז יאיר, שתקף אישה פלסטינית ומוסקי זיתים אחרים במטע סמוך לכפר תורמוס עיא בחודש אוקטובר האחרון. החקירה נוהלה על ידי ימ״ר ש״י ובצעד חריג גם השב״כ היה מעורב בה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . האירוע בתורמוס עייא (שימוש לפי סעיף 27א)

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים, דהרי הגיע למקום יחד עם אחרים, כשהם מצוידים במקלות ואבנים, רעולי פנים, רדף אחר המוסקים, פגע ברכב שהיה במקום והיכה מספר אנשים. על פי כתב האישום, דהרי ואחרים פתחו את דלת רכבו של אחד מתושבי המקום בנסיעה בניסיון להוציאו החוצה ורדפו אחריו במורד הגבעה תוך יידוי אבנים לעברו.

עוד באותו נושא פרובוקציה במסיק: אנרכיסטים תקפו חיילים וניסו לחטוף רחפן 20:20 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

במהלך האירוע, דהרי הכה אישה, תושבת המקום אשר הגיעה למסיק, בראשה ובגופה באמצעות מוט עץ, ולא חדל מלהכות אותה גם כשנפלה ארצה, וגרם לה פציעות משמעותיות שהצריכו טיפול רפואי. בנוסף, תקף דהרי עם אחרים שני אנשים נוספים והיכה אותם בעוצמה באמצעות המוט. אחד מהם נפל לרצפה לאחר שהוכה בחלק גופו העליון, והאחר הוכה בצלעותיו ונפל לרצפה גם כן.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה, מעשה טרור של חבלה מחמירה בצוותא, חבלה במזיד לרכב בצוותא מתוך מניע גזעני.

בנוסף, הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.