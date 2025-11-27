חבר הכנסת בני גנץ התייחס כעת (חמישי) לצעקות של הקהל בבית המשפט שהופנו כלפיי יצחק עמית וקרא לכלוא אותם: "מי שצעקו היום בבית המשפט והתפרצו לא מביעים מחאה – הם מבקשים להלך אימים על שלטון החוק. הם צריכים להיעצר, ולשבת מאחורי סורג ובריח.
הפיכת בית המשפט לזירה של ויכוח פוליטי היא דבר מסוכן ביותר לדמוקרטיה הישראלית"..
נזכיר כי בבג"ץ מתנהל כעת דיון סביב מי יוביל את החקירה בפרשת הפצ"רית.
ראש האופוזיציה יאיר לפיד גינה אף הוא את הצעקות וכתב: "ההתפרעות של ח״כ גוטליב ואנשי ״כוח 100״, היום בבית המשפט העליון, היא בלתי נסבלת ובלתי נסלחת. זה לא היה קורה בארה״ב, לא באנגליה, לא באף מדינה דמוקרטית שמכבדת את עצמה.
בנסיבות נורמליות שר המשפטים ויו״ר הכנסת היו הראשונים לנקוט צעדים כדי לשמור על כבודו של בית המשפט, אבל שניהם מובילים את ההסתה הרעילה נגד בית המשפט שהובילה אותנו לשפל המדרגה הזה. לא רק את הממשלה אנחנו נחליף, אלא גם את השיח ואת הערכים המובילים את מדינת ישראל".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
דוידי
גנץ תתעורר - אתה מגבה את הנוכל מבלפור עכשוו את מבין שכל הסכרים נפרצו - אתה אשם בהמשך השלטון של הנוכל ! תתעורר11:56 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מרגלית
האזרח צודק יצחק עמית הוא פושע בניה בני גנץ לא תקבל יותר מנדטים אם אתה מגן על פושעים11:55 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
הזכיר לי בדיחה על שר שהלך לבקר בכלא ....11:51 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ג׳ורג׳
לגנץ יש חפות מעמית אחרת היה יושב בכלא על עבירת המימד החמישי12:12 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלמה
אולי כדאי לגנץ לנסות ולהיות אובייקטיבי ? תן לעמית להסתדר עם הבישולים שלו . אין צורך שתתערב תוך התעלמות מהרקע וכל הפרטים שמסביב.12:13 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח הוגן
אתם לא תחליפו כי לא תבחרו. ד"א הקריאות נגד ראש הממשלה באולם המשפט מידי יום, מדוע לא גונו על ידיכם? מדוע לא דרשתם שיוכנסו לכלא?! צביעות גועלית יוצאת מכם, לא...
אתם לא תחליפו כי לא תבחרו. ד"א הקריאות נגד ראש הממשלה באולם המשפט מידי יום, מדוע לא גונו על ידיכם? מדוע לא דרשתם שיוכנסו לכלא?! צביעות גועלית יוצאת מכם, לא סתם הציבור מקיא אתכם.המשך 13:00 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
גנץ ולפיד כל כך צודקים, מדויקים ואשכרה שפויים!!!12:54 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלמה
אולי כדאי לגנץ לנסות ולהיות אובייקטיבי ? תן לעמית להסתדר עם הבישולים שלו . אין צורך שתתערב תוך התעלמות מהרקע וכל הפרטים שמסביב.12:13 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ג׳ורג׳
לגנץ יש חפות מעמית אחרת היה יושב בכלא על עבירת המימד החמישי12:12 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוידי
גנץ תתעורר - אתה מגבה את הנוכל מבלפור עכשוו את מבין שכל הסכרים נפרצו - אתה אשם בהמשך השלטון של הנוכל ! תתעורר11:56 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר