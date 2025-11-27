אזרחים כינו את נשיא בג"ץ יצחק עמית "עבריין" וצעקו לעברו, בעת הדיון סביב מינוי המוביל לחקירה בפרשת הפצ"רית. כעת, כנץ ולפיד גינו את הצועקים

חבר הכנסת בני גנץ התייחס כעת (חמישי) לצעקות של הקהל בבית המשפט שהופנו כלפיי יצחק עמית וקרא לכלוא אותם: "מי שצעקו היום בבית המשפט והתפרצו לא מביעים מחאה – הם מבקשים להלך אימים על שלטון החוק. ‏הם צריכים להיעצר, ולשבת מאחורי סורג ובריח.

‏הפיכת בית המשפט לזירה של ויכוח פוליטי היא דבר מסוכן ביותר לדמוקרטיה הישראלית"..

נזכיר כי בבג"ץ מתנהל כעת דיון סביב מי יוביל את החקירה בפרשת הפצ"רית.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד גינה אף הוא את הצעקות וכתב: "ההתפרעות של ח״כ גוטליב ואנשי ״כוח 100״, היום בבית המשפט העליון, היא בלתי נסבלת ובלתי נסלחת. זה לא היה קורה בארה״ב, לא באנגליה, לא באף מדינה דמוקרטית שמכבדת את עצמה.

‏בנסיבות נורמליות שר המשפטים ויו״ר הכנסת היו הראשונים לנקוט צעדים כדי לשמור על כבודו של בית המשפט, אבל שניהם מובילים את ההסתה הרעילה נגד בית המשפט שהובילה אותנו לשפל המדרגה הזה. ‏לא רק את הממשלה אנחנו נחליף, אלא גם את השיח ואת הערכים המובילים את מדינת ישראל".