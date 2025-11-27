לאחר רצח נביל אשרף וסבאח אבו אלקיעאן קרא הנשיא להגברת המאבק בפשיעה, והזהיר כי גל הרציחות פוגע בתחושת הביטחון ומחייב הכרזה על מצב חירום לאומי

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (חמישי) לרצח בני הנוער נביל אשרף בן ה־15 בכפר יאסיף וסבאח אבו אלקיעאן בת ה־20 בג'ת, וקרא לצעדים מיידיים לבלימת גל האלימות בחברה הערבית.

הנשיא הרצוג אמר כי "אתמול נרצח בכפר יאסיף נביל אשרף, בן 15 בלבד, בעת שרכב על קורקינט. תחילת השבוע הביאה איתה עוד כאב שלא נתפס". עוד הוסיף כי רצח אבו אלקיעאן, שנורתה בדרכה לקנות חלב בחנות, ממחיש עד כמה המצב חמור.

לדבריו, מתחילת השנה נרצחו בלמעלה מ־230 בני אדם בחברה הערבית. "מאחורי כל שם יש עולם שחרב. מאחורי כל מספר, משפחות שנשברו", ציין. הוא הדגיש כי האלימות "מערערת את תחושת הביטחון הבסיסית ביותר של אזרחיות ואזרחים ישראלים".

הרצוג קרא לראיית המצב כמשבר לאומי. "לא יכול להיות שהדם ימשיך להישפך ומדינת ישראל תתנהל כבשגרה", אמר. "מדובר במצב חירום לאומי לכל דבר. חייבים לשים לזה סוף".

הוא קרא למאבק רחב בפשיעה בחברה הערבית ולפעולה משולבת של גורמי האכיפה והמערכות האזרחיות. "חייבים אכיפה נחושה, משילות אמיתית, השקעה עמוקה בחינוך ובחוסן קהילתי ובראש ובראשונה במאבק נרחב בארגוני הפשיעה", סיכם.