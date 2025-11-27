2 גופות חללים נותרו בשבי ברצועת עזה, והבוקר דווח כי מחבלי חמאס והצלב האדום, יצאו בחיפושים אחר גופת חטוף באזור זייתון

2 גופות חללים נותרו בשבי חמאס, היום (חמישי) דווח באל-ג'זירה כי צוות של הצלב האדום והזרוע הצבאית של חמאס מחדשים את החיפושים אחר חלל חטוף בשכונת זייתון, מזרח העיר עזה.

נזכיר כי אלו החללים שנותרו בשבי כעת: רן גואילי – רס"ל רן גואילי היה לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה, אשר הצטרף ללחימה נגד חמאס ב-7 באוקטובר למרות שנפצע מספר שבועות לפני כן כשפרק את הכתף שלו. בקרב בקיבוץ עלומים הוא חיסל מחבלים רבים לפני נפילתו, כשגופתו נחטפה לרצועת עזה.

ב-30 בינואר 2024 המשטרה הודיעה כי נקבע מותו של גואילי באופן רשמי, זאת אחרי שוועדת מומחים של נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, משטרת ישראל, משרד הדתות והרב הראשי לישראל קבעו על בסיס הממצאים שהוצגו בפניה כי הוא אינו בין החיים. גואילי היה בן 24 בנופלו, והוא הותיר אחריו הורים ושני אחים.

סותטיסאק רינטלאק – סותטיסאק רינטלאק, יליד העיירה ראטנאווי שבצפון תאילנד, עבד בישראל מאז שנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים בענף החקלאות. במהלך השנים עבד רינטלאק במטעים סמוך לקיבוץ בארי, ונחשב לעובד מסור ואהוב בקרב חבריו.

ב-7 באוקטובר, מחבלי חמאס פשטו על הקיבוץ בזמן שרינטלאק עבד בשדות האזור, והוא נחטף יחד עם עובדים נוספים. ב-16 במאי 2024 עודכנה משפחתו בתאילנד כי הוא נרצח ביום הטבח, וכי גופתו הוחזקה ברצועת עזה.