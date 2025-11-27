השריפה הטרגית בהונג קונג שהחלה אתמול, ממשיכה לגבות חיים. עשרות רבות נהרגו בלהבות ומאות נפצעו במה שהופך להיות אירוע שריפה מהגדולים שהתרחשו.
לאחר שאמש התלקחה שריפה במגדלי מגורים בהונג קונג, שגבתה אז כ-14 בני אדם. מאמצי החילוץ נמשכים, על פי הרשויות, שלושת הבניינים שעלו באש ספגו נזק רב ורבים נלכדו בתוכם.
כוחות ההצלה מסרו כי לפחות 55 הורגים זוהו כחלק מהאירוע הקשה, כאשר עשרות נוספים עדיין לכודים במבנים או מוגדרים נעדרים. מעבר לכך, מאות פצועים בדרגות שונות הועברו אל בתי החולים באזור.
