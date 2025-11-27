הזמרת והמגישה לבנת בן חמו, חשפה כי לפני 3 שנים היא הוטרדה מינית במהלך הופעה על ידי זמר מפורסם: "פתאום הרגשתי את היד שלו על הגב שלי"

הזמרת והמגישה לבנת בן חמו, חשפה כי לפני 3 שנים היא הוטרדה מינית במהלך הופעה על ידי זמר מפורסם מאוד, שנגע בה בזמן שהיא הופיעה.

בראיון לפודקאס 'הכל פתוח' של אבי שושן, נשאלה בן חמו אם היא הוטרדה מינית במהלך הקריירה שלה. היא השיבה: "אני לא יכולה להגיד שהיו הרבה סיפורים כאלה. הייתה הופעה לפני כמה שנים שאני גם הנחיתי אותה וגם שרתי בה. האומן שהיה חלק מאוד מרכזי מהאירוע הזה, פתאום הרגשתי את היד שלו עוברת לי לאורך כל הגב, מלמעלה למטה".

בן חמו סיפרה כי היא "קפאה במקום". וכי "גם נשים חזקות כשקורה להן דבר כזה חוששות להגיב". היא ציינה כי היא לא התעמתה איתו וכי היא בטוחה שאדם נוספף שהיה איתם על הבמה ראה את זה.

בן חמו ציינה כי באותה תקופה היא כבר הייתה נשואה עם ילדים שמנהלת אורח חיים דתי, והזמר שהטריד אותה ידע את כל זה.