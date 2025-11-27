דבריו של השופט יצחק עמית הופרעו בקריאות ביניים. עמית הוציא את המפריעים ואמר: "אני שמח שהציבור רואה את מה שקורה במדינה, כיצד מנסים להלך אימים על בית המשפט"

פרשת הפצ"רית. בבית המשפט העליון מתנהל דיון בעתירה נגד מינויו של השופט יוסף בן חמו לממונה על החקירה מטעם משרד המשפטים.

בהרכב יושבים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופטת יעל וילנר והשופט חאלד כבוב.

במהלך דבריו של נציג שר המשפטים, עו"ד דו פטר, נשמעו קריאות ביניים מצד הקהל, כשאחד מהם צעק: "יצחק עמית אתה עבריין! אין לך טופס 4!"

באולם נוצרה מהומה קטנה, ועמית הורה להוציא את המפריעים: "עמית: אני שמח שהציבור רואה את מה שקורה במדינה, כיצד מנסים להלך אימים על בית המשפט".

הקהל הפריע – עמית סגר את הדיון

בסיום דבריו של פטר, החלו אנשים בקהל למחוא כפיים, ועמית שוב התערב: "אין דבר כזה מחיאות כפיים באולם בית המשפט, אנחנו לא באולם תאטרון".

לאחר עוד סדרה של הפרעות מצד חברת הכנסת טלי גוטליב ואחרים, הורה השופט יצחק עמית לפנות את האולם, ורק אז יוחזר הדיון.

עם חזרת השופטים אמר עמית: "״האירועים האלה חוזרים פעם אחר פעם. לא ניתן להמעיט בחומרת האירועים האלה.בשבוע שעבר ההרכב הזה הוציא החלטה על האופן בו אנחנו רואים את ההתפרעויות האלה, על אופן פומביות הדיון, נשקול זאת להבא לאור מה שראינו באולם״