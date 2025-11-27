המחבלים ששוחררו בעסקה וגורשו למצרים טוענים להגבלות תנועה ולשהות "מתישה" במלונות, ודורשים מהרשות הפלסטינית דיור קבע וזכויות נוספות

נציגים של מחבלים פלסטינים ששוחררו בעסקת החטופים האחרונה וגורשו למצרים, טוענים כי תנאי שהותם מקשים עליהם ומגבילים את תנועתם. כך על פי דיווח היום (חמישי) ברשת "קודס". אותו מקור ב"וועדת האסירים המשוחררים של הפת"ח" מסר כי הוגשה לרשות הפלסטינית רשימת דרישות לקבלת "זכויות מלאות".

לדברי אותו מקור, המחבלים המשוחררים מבקשים הסדרה ארוכת טווח שתבטיח להם יציבות. "אנחנו דורשים שיספקו לנו מגורי קבע במצרים או בכל מדינה אחרת שיבחר בה המחבל המשוחרר. זוהי אחריות של הרשות הפלסטינית", אמר.

הוא הוסיף כי שהותם בבתי המלון שהוקצו להם אינה מספקת לטענתם ומזכירה "כלא" מבחינת הגבלות התנועה. לדבריו, היציאה מהמלון מותנית בהיתרים ונעשית תחת פיקוח. "החיים בבתי המלון במצרים הפכו מתישים ויוצרים תדמית שלילית של המחבלים המשוחררים", אמר.

בנוסף, ציין המקור כי הועלה בפני הרשות הפלסטינית נושא מעבר אלנבי, מתוך דרישה לאפשר תנועת משפחות אל מחוץ לשטחי הרשות כדי לפגוש את קרוביהן. לדבריו, יותר מ־100 משפחות ממתינות לאישור יציאה, שלטענתם נמנע מהן.

לפי אותו גורם, מתנהלים מגעים בנושא מול לשכת יו"ר הרשות הפלסטינית, בתיווכו של ראש הוועדה לענייני אסירים ומשוחררים, אך נכון לעכשיו ללא התקדמות מעשית.