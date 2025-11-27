את שרין אברהם אנחנו מכירים מתוכנית האח הגדול, שם היא הייתה בעניין של דייר אחר – שחף רז. אבל הרבה מים עברו מתחת לגשר, שחף נישא לדיירת טליה עובדיה ועכשיו גם שרין אברהם עוברת לשלב הבא ומתארסת לבן זוגה

שרין אברהם, שפרצה לתודעה בתוכנית הריאליטי "האח הגדול" בעונה ה-12, חוגגת אירוסין עם בן זוגה רפאל כליפה. ההצעה הגיעה במהלך טיול זוגי בטביליסי, וכבר הופצה ברשתות החברתיות.

באווירה רומנטית של חופשה בחו"ל, כרע איש העסקים רפאל כליפה ברך והציע נישואין לשרין אברהם. הזוג, שמנהל מערכת יחסים כבר כשנתיים, מתגורר יחד בקדר הסמוכה למעלה אדומים. כליפה, שציין את יום הולדתו ה-32 באותו יום, הפתיע את אברהם, שמבוגרת ממנו בשנה, עם טבעת אירוסין מרשימה. אברהם, שלא הצליחה להסתיר את ההתרגשות, שיתפה את הרגע באינסטגרם.

מסלול התהילה של שרין אברהם

את שרין אברהם הכרנו לראשונה בתוכנית "בואו לאכול איתי", אך פריצת הדרך הגדולה הגיעה בעונת "האח הגדול" בקיץ 2022. שם, היא הפכה לדמות בולטת לצד דיירים כמו הזוכה טליה עובדיה, בר כהן, קאזם חליליה ז"ל, נתנאל רודניצקי, דיאן שוורץ, אליאב טעטי ושחף רז. במהלך השהות בבית, פיתחה אברהם רגשות כלפי רז, מה שהוביל למתח רגשי כשהוא התקרב לעובדיה. מאוחר יותר, בכניסה מחודשת של דיירים, ניסתה ליצור קשר עם משה קוגמן, אך זה לא צלח.

זוגיות מהריאליטי: סיפורים שיצאו מהמסך

עונת "האח הגדול" 12 זכורה כפורייה במיוחד בכל הנוגע לזוגיות. ממנה צמחו שני זוגות שהפכו למשפחות: שחף רז וטליה עובדיה, שנישאו והביאו לעולם ילד, ובר כהן עם אליאב טעטי, האקס של עובדיה, שגם הם נישאו ומצפים כעת לילד ראשון. כעת, אברהם מצטרפת לרשימה עם כליפה, והיא לא חסכה בהתרגשות.

"מאורסת לגבר הכי חתיך בעיר", שרה בסטורי מתרגש, בו צילמה את בן זוגה, את הטבעת ואת עצמה חליפות. "מאורסת לאהבת חיי", כתבה מייד אחרי ההצעה.