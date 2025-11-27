לרותם כהן ולאשתו שי שגיא נולדה אתמול בלילה בת שלישית בתוך כשנתיים וחצי. כהן כתב בסטורי: "מה רבו מעשיך. ברוכה הבאה יפה שלי”, והמשפחה חגגה בצנעה

אתמול בלילה (רביעי) נולדה לזמר והיוצר רותם כהן ולאשתו שי שגיא בת נוספת – השלישית בתוך כשנתיים וחצי. התינוקת מצטרפת לשני אחיה, אדור-דוד ולביא, והמשפחה חגגה את ההתרחבות בשקט ובאווירה אינטימית.

הזוגיות שמיד לאחר הלידה שיתף כהן בסטורי משפט קצר המשקף את הרוח הרוחנית שמלווה אותו בתקופה האחרונה: "מה רבו מעשיך. ברוכה הבאה יפה שלי".

הזוגיות שמסקרנת את הציבור

כהן (45) ושגיא (26) זכתה לא פעם לסקרנות ציבורית – בין היתר בגלל פער הגילים של 19 שנה, אך השניים מנהלים חיי משפחה צנועים ומרוחקים מרכילות.

רותם כהן – המוזיקה, ההצלחה

כהן נמנה עם האמנים הבולטים בעשור האחרון בז'אנר הפופ-לטיני הישראלי. הוא החל כפזמונאי ומלחין לאמנים מובילים, זכה בפרס אקו"ם על "כשאחר", ובהמשך פרץ כזמר עם "אל העולם שלך", אלבומי זהב, שיתופי פעולה בינלאומיים וסאונד חמים ומזוהה שהפך לסימן ההיכר שלו.

המסע הרוחני של רותם

בשנים האחרונות מתאר כהן בראיונות ובפודקאסטים את תהליך ההתחזקות באמונה שעבר. לדבריו, קבלת שמירת שבת הייתה צעד משמעותי שהעניק לו תחושת יציבות חדשה. הוא משתף כי הוא מניח תפילין מדי יום, וכי החיבור המחודש למסורת יצר אצלו תחושת "שקט פנימי" שלא הכיר בעבר. כהן מספר שהחזרה לערכים, לצלילים ולמנהגים מבית הוריו, לצד העשייה המוזיקלית, יצרה שגרה רוחנית שמלווה אותו גם על הבמה ומעצבת את יצירתו האישית.

כהן משלב בין רכות מוזיקלית להתבגרות רוחנית, שילוב שהפך אותו לאחד הקולות הכנים, האישיים והאהובים במוזיקה הישראלית.