המזוודה של תושב פתח תקווה עוררה את חשדם של בודקי המכס באולם הנוסעים, בחיפוש נחשפה כמות אדירה של אקדחי הזנקה מפורקים, ותם ניתן להסב לכלי ירייה

בודקי המכס באולם הנוסעים, יחד עם יחידת הסמים של מכס נתב"ג ויחידת הבילוש המיוחדת 747 של משטרת מרחב נתב"ג במחוז מרכז, סיכלו אמש (רביעי) ניסיון הברחה חמורה, ועצרו חשוד – תושב פתח תקווה בשנות ה-20 לחייו.

המזוודה של החשוד, ששב ארצה בטיסה מרומא, עוררה את חשדם של בודקי המכס באולם הנוסעים. בחיפוש שנערך במזוודה, נחשפו מעל 100 אקדחי הזנקה מפורקים אותם ניתן להסב לכלי ירייה.

כלל הממצאים הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל וכאמור, החשוד הועבר לחקירה במשרדי מרחב נתב"ג, בסיומה נעצר והבוקר (חמישי) יובא לדיון בבקשה להארכת מעצרו בבימ"ש השלום בראשל"צ.

במשטרה מדגישים כי בהתאם להוראות החוק: "המייצר, המייבא או המייצא דמוי כלי ירייה או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת בלי שקיבל רישיון לכך, דינו מאסר חמש שנים".