דרור אור, שנרצח ונחטף מבארי ב־7 באוקטובר וגופתו הוחזרה לישראל, ייטמן ביום ראשון בקיבוץ בארי. מסע ההלוויה ייצא מרעים בשעה 10:00, הציבור מוזמן לעמוד לאורך כביש 232 וללוות את דרור בדרכו האחרונה.

מטה המשפחות להחזרת החטופים וקיבוץ בארי הודיעו כי ביום ראשון הקרוב (30 בנובמבר), יובא למנוחות דרור אור, שנרצח במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, נחטף והושב לישראל. ההלוויה תצא מקיבוץ רעים בשעה 10:00 ותסתיים בקיבוץ בארי, שם ייטמן אור בשעה 11:00. על פי בקשת המשפחה הטקס הקבורה בבית העלמין בקיבוץ בארי יתקיים ללא סיקור תקשורתי.

משפחת אור, קיבוץ בארי, קיבוץ רעים ומטה המשפחות קוראים לציבור להגיע וללוות את מסע ההלוויה. הציבור מוזמן לעמוד לאורך כביש 232 עם דגלי ישראל בדרכו האחרונה של דרור.

דרור, תושב קיבוץ בארי, נרצח במתקפה של חמאס על עוטף עזה ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. אשתו יונת נרצחה גם כן במתקפה בקיבוץ, ושניים מילדיהם – נועם בן ה-17, ועלמה בת ה-13, נחטפו ושוחררו בעסקת החטופים הראשונה בנובמבר 2023 – כשהשחרור שלהם היה לפני שנתיים בדיוק.

בחודשים הראשונים של המלחמה הוערך שדרור נחטף בחיים, אך במאי 2024 הקיבוץ הודיע כי מותו נקבע באופן רשמי, זאת אחרי שוועדת מומחים של נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, משטרת ישראל, משרד הדתות והרב הראשי לישראל קבעה על פי הממצאים שהוצגו בפניה כי הוא אינו בין החיים.