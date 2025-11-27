משרד הבריאות מעדכן על תן נגוע בכלבת באזור הסמוך לקיבוץ יפתח שבגליל העליון, וקורא למי שנחשף אליו לגשת בדחיפות למיון

משרד הבריאות מעדכן על תן נגוע בכלבת באזור הסמוך לקיבוץ יפתח שבגליל העליון. על פי הודעת המשרד, שני אנשים שנחשפו לתן הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת. ההודעה על התן הנגוע התקבלה ב-26 בנובמבר 2025.

ממשרד הבריאות נמסר: "אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 10.11.2024 ועד 24.11.2024 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת, טלפון 04-6994257, 04-6994200, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

בנוסף, משרד הבריאות מבקש מהורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות. בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם. בנוסף, להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת.