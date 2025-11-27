שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף אמש כי ישראל "לא בכיוון" של שלום עם סוריה, זאת משום שיש בגבולותיה כוחות שחושבים לפלוש קרקעית ליישובי הגולן. על פי הדיווח בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב', כ"ץ אמר את הדברים בדיון חסוי של ועדת החוץ והביטחון.
לפי דברי השר באותו דיון, בין הכוחות הפועלים בסוריה ונתפסים כסיכון לפלישה קרקעית לצפון המדינה, מצויים גם החות'ים. כ"ץ הוסיף ואמר כי בישראל לוקחים בחשבון תרחיש כזה בשיקולי ההגנה על הגבול הצפוני.
הההה
בצפון וגם בדרום !!!!!! ב 7 לאוקטובר התכוננו בצפון ותקפו בדרום !!!!! יש יהודים גם בצפון גם בדרום מזרח ומערב !!!!!!08:46 27.11.2025
