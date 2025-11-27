שני תושבי הצפון נתפסו לאחר שהחזיקו בנשק באופן בלתי חוקי. באחד התיעודים שהתגלו בחקירה, אחד החשודים נראה אוחז בנשק מעל ראשו של בנו התינוק

שני תושבי הצפון נעצרו בחשד לאחזקת נשק ותחמושת, והוגש נגדם כתב אישום לאחרונה. הם נתפסו לאחר חקירה בחודש שעבר, במסגרתה התגלה גם תיעוד מטריד שבו נראה אחד החשודים דורך נשק מעל הראש של בנו התינוק.

החקירה החלה לאחר שכוחות המחוז הצפוני פשטו ב-27.10 על מתחם בעיר עראבה, עצרו את שני החשודים ובחיפוש שבוצע ברכב בו ישב אחד מהם איתרו תיק ובו אקדח מסוג FN ותחמושת.

במהלך ימי החקירה ובמטרה לאסוף ראיות הקושרות את הנאשם לנשק, הגיעו החוקרים לסרטונים בהם נצפה אחד הנאשמים אוחז בנשק מעל ראשו של בנו התינוק תוך שהוא מדבר עם בנו ובהמשך דורך את הנשק מעל ראשו. בתיעוד אחר, נראה אותו נאשם מבצע ירי בשטח פתוח תוך שהוא מצלם את עצמו.

עם התקדמות החקירה, גילו החוקרים כי האדם הנוסף שנעצר ביום תפיסת הנשק היה בעצם מי שהשאיל את הנשק לנאשם וכי ביום המעצר נפגשו השניים במטרה להחזיר את הנשק "לבעליו".

לפני מספר ימים, כתבי אישום הוגשו נגד השניים, תושבי עראבה בני 25 ו-26, בבית משפט המחוזי בחיפה באמצעות פרקליטות מחוז חיפה לצד בקשה למעצרם עד תום הליכים. בנוסף הוגשה גם בקשה לחילוט שני רכבים בהם הובילו הנאשמים את הנשק.