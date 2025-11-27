באותן שעות מתוחות לאחר חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, נכנסה לפעולה גם מערכת חדשה מערכת 'אור איתן' המערכת הראשונה של נשק הלייזר שהופכת עכשיו להיות מבצעית. כל הפרטים

היירוטים של כיפת ברזל הוכיחו את עצמם כיעילים ומוצלחים, אך עלותם גבוהה מאוד. כעת נמצא הפתרון ליירוט מהיר וזול יותר, במערכת שממש השבוע נכנסה לפעילות באופן רשמי.

כשבשבוע האחרון הועלתה כוננות מערכות ההגנה האווירי בצפון הארץ, ההבנה אצל האזרח הרגיל והלא מצוי בתוך תעשיית מערכות ההגנה לסוגיהם הייתה שינוע של עוד מערכות כיפת ברזל מאזורים מסוימים לכיוון הצפון, עוד גיוס אנשים לטובת מערכת קלע דוד והחץ ועוד פעולות שנעשו בשטח שעליהן עדיין לא ניתן לדבר לטובת המגנן האווירי.

אולם באותן שעות מתוחות לאחר חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, נכנסה לפעולה גם מערכת חדשה מערכת 'אור איתן' המערכת הראשונה של נשק הלייזר שהופכת עכשיו להיות מבצעית. המערכת הזו שכבר הוטמעה במערכת הביטחון ונכנסת בשקט לפעולה הוכיחה את עצמה כבר בדיוק לפני שנה.

בשלהי חודש אוקטובר 24 לוחמים מגדוד דרקון (946) בצפון מבחינים בקרון ההפעלה שלהם בכלי טייס בלתי מאוייש שנע לעבר הלוחמים מכיוון לבנון. המכ"ם ננעל על המטרה וכעבור שניות בודדות קרן הלייזר ננעלת על אותו כתב"ם ומשמידה אותו.

צה"ל הוא הצבא הראשון בעולם שמפעיל נשק לייזר במתווה מבצעי מלא ובעתיד הלא רחוק כך אומרים ברפאל נראה גם תותחי לייזר שיורכבו על ידי לווינים ויירטו טילים בין יבשתיים, או מערכות לייזר מוטסות על גבי רחפנים ושימושים נוספים ועוד.

גורם ברפאל אומר שאם הלייזר מיירט כתב"מ באוויר. אם כך למה שלא ישמיד מטוס אויב בטרם ימריא או כלי משוריין במחנה מרוחק? כל אלו עדיין רחוקים אבל גם מערכת 'האור איתן' בזמנו הייתה רחוקה ואיש לא האמין שבפרק זמן כל כך קצר היא תצא לפעולה. המערכת כפי שהוצבה השבוע ונפרסה גם בגבול ישראל לבנון מסוגלת לעשות דברים שלא חלמו עליהם מעולם.

הקרן מסוגלת להתביית על מטרה במרחק רב ללמוד בתוך שניות בודדות את האיום ולאחר מכן לשגר קרן לייזר בעוצמות גדולות (100 קילוואט) לעבר המטרה ובעלות של חצי דולר המטרה מושמדת. עלות מיירט טמיר הינה כ-50 אלף דולר מול חצי דולר שעולה מערכת הלייזר.

בחודש הקרוב אמור מערך ההגנה האווירית לקלוט את המערכות המבצעיות הראשונות של אור איתן וכמו שכיפת ברזל סימנה בזמנה את המעבר מתפיסה של הרתעה לתפיסה מבצעית התקפית "אור איתן מסמל את המעבר מעולם של תחמושת לעולם של אנרגיה" אומר יושב ראש רפאל דוקטור יובל שטייניץ.

המערכת שנקראת על שמו של קצין אגוז סרן איתן אוסטר הי"ד שנפל בדרום לבנון ואביב היה מיוזמי ומפתחי הפרויקט היא השלמה למה שהחל כמגן אור ובקרוב כך מבטיחים זאת תהיה נקודת מפנה במלחמה של ישראל כנגד אויביה ברום הקרקע. אור איתן לישראל