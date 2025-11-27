דני אבדיה ממשיך להיות אחד השחקנים הטובים בליגה הטובה בעולם. הכוכב הישראלי קלע 37 נקודות הבוקר (חמישי) והוסיף שישה ריבואנדים ושמונה אסיסטים.
אבדיה היה השחקן היחיד שתפקד בהפסד של קבוצתו 115:102 לסן אנטוניו ספרס. הוא שוב צלף מחוץ לקשת, הפעם עם חמש משמונה. גולת הכותרת הייתה דאנק אדיר שחילץ מחמאות אדירות. בעקבות ההפסד פורטלנד הודחה מגביע ה-NBA.
קבוצתו שיתפה את הדאנק וכתבה: "דני הוא אדם דמיוני". באתר הרשמי של ה-NBA החמיאו כשכתבו "זה קשוח, דני!". גולש החמיא לכוכב כשכתב: "אלוהים אדירים, זה לא אמיתי"
בדף אוהדים של הקבוצה כתבו: "דני משחק לגמרי לבד. היום הוא מראדונה".
לפני יומיים אחרי משחקו החלש מול האלופה, דני אבדיה חזר להוביל את קבוצתו ב-NBA לעוד ניצחון אדיר.. הכוכב קלע 22 נקודות עם 5 מ-7 לשלוש (שיא עונתי) והוסיף ארבעה ריבאונדים וחמישה אסיסיטים בדרך לניצחון 103:115 על מילווקי.
הכוכב שוב גרף מחמאות כששדר המשחק אמר "דני יכול היה להיות 'טייט אנד' (עמדה התקפית בפוטבול אמריקאי) אדיר ב-NFL, הגודל שלו, הידיים האלה, היכולת לדהור קדימה… למרות שאז הוא היה מבזבז את הכישרון שלו בכדורסל".
