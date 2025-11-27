דני אבדיה ממשיך להיות אחד השחקנים הטובים בליגה הטובה בעולם. הכוכב הישראלי קלע 27 נקודות הבוקר והוסיף שישה ריבאונדים ושמונה אסיסטים

דני אבדיה ממשיך להיות אחד השחקנים הטובים בליגה הטובה בעולם. הכוכב הישראלי קלע 37 נקודות הבוקר (חמישי) והוסיף שישה ריבואנדים ושמונה אסיסטים.

אבדיה היה השחקן היחיד שתפקד בהפסד של קבוצתו 115:102 לסן אנטוניו ספרס. הוא שוב צלף מחוץ לקשת, הפעם עם חמש משמונה. גולת הכותרת הייתה דאנק אדיר שחילץ מחמאות אדירות. בעקבות ההפסד פורטלנד הודחה מגביע ה-NBA.

עוד באותו נושא "יכול להיות שחקן פוטבול": אבדיה ממשיך להלהיב את ה-NBA 07:44 | שמחה רז 0 0 😀 👏

קבוצתו שיתפה את הדאנק וכתבה: "דני הוא אדם דמיוני". באתר הרשמי של ה-NBA החמיאו כשכתבו "זה קשוח, דני!". גולש החמיא לכוכב כשכתב: "אלוהים אדירים, זה לא אמיתי"

DENI IS SO UNREAL MAN 😭😭😭 pic.twitter.com/umvE2aPJGC — Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 27, 2025

בדף אוהדים של הקבוצה כתבו: "דני משחק לגמרי לבד. היום הוא מראדונה".

לפני יומיים אחרי משחקו החלש מול האלופה, דני אבדיה חזר להוביל את קבוצתו ב-NBA לעוד ניצחון אדיר.. הכוכב קלע 22 נקודות עם 5 מ-7 לשלוש (שיא עונתי) והוסיף ארבעה ריבאונדים וחמישה אסיסיטים בדרך לניצחון 103:115 על מילווקי.