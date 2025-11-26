הקורבן ה-235 השנה במגזר הערבי. במרכז הרפואי לגליל נקבע מותו של פצוע ירי בן 15 שהובא מכפר יאסיף על ידי חיאן שירותי הצלה.
בשלב זה לא ברור מהן נסיבות הירי.
מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת גליל מערבי פתחו לפני זמן קצר בחקירה לאחר קבלת דיווח אודות אדם שפרטיו אינם ידועים בשלב זה, שפונה מכפר יאסיף באורח אנוש למרכז הרפואי "לגליל" בנהריה עם פצע ירי בגופו כך עפ"י גורמי הרפואה.
מייד עם קבלת הדיווח שוטרי תחנת גליל מערבי נפרסו מבצעית ומבצעים מחסומים וסריקות בליווי מסוק משטרתי מהאוויר לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות בבדיקה".
לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 235 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2025 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, מתוכם 22 נשים, 231 אזרחים ושלושה תושבים. 200 מתוכם נורו למוות. בתקופה המקבילה אשתקד היו 216 קורבנות. עלייה של יותר מ-8% לעומת שנה שעברה.
