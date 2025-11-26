דרמה בוושינגטון. שני אנשי המשמר הלאומי של ארה"ב נורו בסמוך לבית הלבן, מטווח קצר, שניהם פצועים באורח אנוש ומותם נקבע בבית החולים.
האירוע התרחש כקילומטר וחצי מהבית הלבן, בעקבות הירי מתחם הנשיאות נכנס לעוצר, הנשיא טראמפ ששוהה בפלורידה עודכן בפרטי האירוע.
טראמפ הגיב על ניסיון הרצח: "היצור שירה בשני חיילי המשמר הלאומי, ששניהם נפצעו באורח אנוש ומטופלים כעת בשני בתי חולים נפרדים, נפצע גם הוא קשה, והוא ישלם מחיר כבד מאוד".
המשמר הלאומי הוא הכוח הצבאי הפדרלי שנמצא בתוך תחומי ארה"ב ונועד לסייע לשמור על הסדר בתוך המדינה.
