סיעות ש"ס ויהדות התורה הגישו תלונה במשטרה נגד פעיל מרכז ב"פלג הירושלמי" בגין הסתה לרצח. בקו נייעס אמר צבי רוט על הח"כים החרדים: "הם מזכירים מאוד את הגרמנים במלחמת העולם השנייה"

"הסתה חמורה לרצח" – חברי הכנסת החרדים מסיעות ש״ס ויהדות התורה הגישו תלונה במשטרה נגד דבריו המסיתים של פעיל 'הפלג' צבי רוט, בעקבות דברים שאמר בקו נייעס חרדי.

רוט, שנחשב עסקן בפלג הקיצוני של הליטאים – המתנגד לגיוס – דיבר בקו חדשות פנימי (נייעס) אליו מאזינים אלפי חרדים והשווה בין נציגי הציבור החרדיים לנאצים, ואף דברי עידוד לפגיעה ישירה בהם.

"אם הייתה בימינו הסנהדרין של פעם, אז לא רק שהיו מפגינים ליד ביתם של אותם המכונים שלוחי דרבנן – אלא פשוט היו שורפים אותם באש", "הם מזכירים מאוד את הגרמנים במלחמת העולם השנייה… הידיים האלו מגואלות בדם של יהודים" ו"היהודים במחנות ההשמדה אמרו בליבם: אילו הייתה לי האפשרות – הייתי עכשיו שוחט את אותם גרמנים ארורים, מדין 'הבא להורגך השכם להורגו'."

מסיעות ש״ס ויהדות התורה נמסר: ״מדובר בהסתה חמורה ומזעזעת, המתירה את דמם של הנציגים החרדיים. רק לאחרונה ראינו כיצד ההסתה הזו הובילה לניסיון לינץ' חמור, נסיונות פגיעה ופריצה לבתיהם של יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי, יו״ר דגל התורה הרב משה גפני, ח״כ הרב יואב בן צור, ח"כ הרב ינון אזולאי, ח״כ הרב אורי מקלב וח״כ הרב יעקב אשר. אנו דורשים מרשויות האכיפה לפעול במלוא חומרת הדין נגד מוקדי ההסתה והאלימות, לפני שיישפך כאן דם חלילה."