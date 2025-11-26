חיים רובינשטיין, הדובר לשעבר של מטה המשפחות להשבת החטופים טען כי הופעלו לחצים על משפחות החטופים להימנע ממחאה, צביקה מור ענה בתגובה: "תתבייש לך"

חיים רובינשטיין, הדובר לשעבר של מטה המשפחות להשבת החטופים פרסם ציוץ ברשת ה-X שבו טען כי בשנתיים האחרונות הופעלו לחצים על משפחות החטופים להימנע ממחאה פומבית. לדבריו, נאמר למשפחות כי "שבו בשקט, הילד שלכם יחזור אחרון בגלל הרעש שאתם עושים". צביקה מור ענה בתגובה: "תתבייש לך"

עוד ציין רובינשטיין כי החטוף האחרון ששב לישראל הגיע ממשפחה המזוהה עם פורום "תקווה", שהתנגד למחאות ודרש הכרעה צבאית, וטען כי הדבר מוכיח ששתיקה אינה תנאי לשחרור.

צביקה מור: אתה מסובב את הסכין בבטן של משפחת גואילי

לציוץ הגיב צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, וכתב כי מעולם לא התנגדו להפגנות באופן עקרוני. לדבריו השאלה איננה עצם המחאה, אלא מטרתה. בהודעתו ציין: "מעולם לא היינו נגד הפגנות. השאלה מה הנושא והמטרה. עשינו עצרות בעד הכרעת חמאס כיוון שהוא משרת את שתי מטרות המלחמה העיקריות גם יחד, ועובדתית רק לחץ על חמאס החזיר חטופים. כל לחץ, הומניטרי, צבאי ומדיני".

מור טען כי בניגוד למאבק על שחרור גלעד שליט, הפעם הממשלה בחרה שלא להיכנע ללחץ ציבורי ותקשורתי, וכי הפגנות שמטרתן הייתה הפעלת לחץ על הממשלה "שירתו את חמאס". לדבריו, חמאס עודד את המחאות ושידר אותן בשידור חי, ואף הוציא סרטונים שבהם החטופים קראו לקיום הפגנות נוספות.

עוד באותו נושא אמו של איתן מור מזהירה את הציבור: "זה נעשה ללא ידיעתנו" 16:24 | חדשות סרוגים 62 0 😀 👏

בהמשך דבריו פנה מור לדובר לשעבר רובינשטיין וכתב כי דבריו פוגעים במשפחת גואילי שבנם הישראלי האחרון שגופתו טרם הושבה לקבורה: "ואתה חיים רובינשטיין, אמור להיות הכי רגיש למשפחות אך כאן אתה מסובב את הסכין בבטן של משפחת גואילי, תתבייש לך".