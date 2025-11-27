יהודה שמעה משחרר את "השירה הזאת" – סינגל פופ מקפיץ ומרגש שנולד במילואים עם מילים של בנימין זלצמן. שיר תקווה ואחדות שמחבר בין שירת הים של משה ומרים להדור הצעיר: "השירה הזאת שלנו בעבר ובעתיד"

המוזיקאי יהודה שמעה הוציא היום (רביעי) סינגל חדש ומקפיץ שנולד מתוך ימי המילואים והסערה הלאומית. "השירה הזאת" – מילים של בנימין זלצמן ולחן משותף עם אבשלום דריקס – מבקש להזכיר לעם ישראל את כוחה של השירה המשותפת דווקא בימים קשים.

השיר, שיצא בימים אלה, מסמל תקווה ואחדות. הוא נולד כמעט במקרה – משיחת טלפון קצרה במילואים, הודעה עם טיוטת מנגינה ומילים שהגיעו מבנימין זלצמן, ומיד אחריהן תחושה עמוקה ש"נפתחה בי דלת".

האזינו לשירו של יהודה שמעה – השירה הזאת:

איך נולד השיר שנוגע בלב כולם

יהודה שמעה מספר על הרגע שבו הכול התחבר: "קראתי, ניגנתי, והתחלתי לשיר. באותו רגע הרגשתי שנפתחה בי דלת כאילו המילים ביקשו לצאת לאוויר העולם".

כך, כמעט ללא תכנון מוקדם, נולדה יצירה ש"מרימה את הלב מעל היום־יום, ומעלה חיוך גם על מי שהלב שלו קצת עייף". העבודה על השיר, בעיבוד והפקה מוזיקלית של אבשלום דריקס, הפכה למפגש של לבבות.

"השירה הזאת שלנו בעבר ובעתיד"

במרכז השיר עומד המשפט הפשוט והחזק: "השירה הזאת שלנו בעבר ובעתיד".

שמעה בחר להזכיר לנו שהכוח האמיתי נמצא בחיבור – בין אנשים, בין קהילות, ובין האדם לאמונה שלו. "הדור שלנו," הוא אומר, "מחפש אמת וחיבור עמוק. והיום אולי יותר מאי פעם הוא גם מוצא את הדרך לשיר אותה בקול".

הפזמון קורא בפשטות ובכוח:

בואו שוב נשיר ביחד עם משה וישראל

בואו שוב נשיר בלי פחד כי גאה הלב

בואו שוב נחנה ביחד כאיש אחד בלב אחד

נגלה שם את סודנו אנו עם אחד

המילים מהדהדות את שירת הים ואת "שירה חדשה שיבחו גאולים" – הופכות מדרש עתיק להרגשה חיה של שמחה, שבח ואור שיוצא מבפנים.