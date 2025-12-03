חבר מועצת העיר הוד השרון מטעם 'חוזה חדש' – הזרוע הפוליטית של אנשי המחאה ביקשה מראש הגרעין התורני בעיר להתמודד לרבנות העיר כדי לטרפד מועמד של ש"ס

לאחר 16 שנים שבהן הוד השרון נותרה ללא רב עיר, תהליך מינוי רב חדש יצא לדרך בחודש האחרון – אך מאחורי קידום המהלך מסתתרת דרמה פוליטית מקומית יוצאת דופן, שבה תנועת המחאה החילונית "חוזה חדש" שהוקמה בידי אנשי "אחים לנשק" מוצאת את עצמה במרכז ההתרחשויות.

בעיר ליברלית כמו הוד השרון, שנבחרה בשנים האחרונות לעיר הליברלית בישראל על פי מדד "ישראל חופשית", הבחירות לרב העיר הן נושא רגיש. לא סתם אין שם רב מזה שנים.

לאחרונה, במשרד לשירותי דת הניעו תהליך שהוביל לכינוס הוועדה לבחירת רב עיר ולקביעת מועד בחירות שיתקיים בקרוב.

כעת אנחנו חושפים ב’סרוגים’ כי חברי המועצה של חוזה חדש פנו אל הרב שמואל הולשטיין, ראש הגרעין התורני בעיר, וביקשו ממנו להתמודד על התפקיד. בהודעה ששלח חבר המועצה יואב יחיעם, פעיל באחים לנשק ונציג חוזה חדש, הוא טען כי אנשי חוזה חדש הפעילו לחצים משמעותיים, אך הרב הולשטיין סירב להתמודד. לפי המידע שהגיע ל’סרוגים’, חברי המועצה אף פנו לרבנים נוספים המזוהים עם הציונות הדתית.

פניות אלו גררו ביקורת פנימית רבה משום שתנועות המחאה החילוניות באופיין ידועות כמתנגדות שיטתיות לגרעינים התורניים בערים החילוניות ואף האשימו אותם שהם "פועלים לקיטוב ושנאה".

אז למה חברי חוזה חדש רוצים שייבחר רב שהם מתנגדים אליו?

מסתבר שהתשובה היא כי זה "הרע במיעוטו" מבחינתם.

בראש הוועדה לבחירת רב העיר עומד הדיין בדימוס הרב יצחק זר, ולצידו הרב דוד אבוחצירא המזוהה עם תנועת ש"ס. גם מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הוא דמות מרכזית בש"ס, וההערכה היא כי המועמד העדיף על גורמים אלו יהיה מטעם המפלגה.

בנוסף, נבחרו חברי האסיפה שיבחרו את רב העיר מקרב אלו שהגישו מועמדות. שני שליש מהאסיפה נבחרים על ידי השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי מש”ס (שאמנם הוחלף זמנית על ידי יריב לוין על רקע חוק הגיוס, אך עדיין נחשב מקבל ההחלטות). שליש נוסף נבחרים על ידי נציגי העיר.

נציגי האופוזיציה במועצת הוד השרון מאשימים את ראש העיר כוכבי בכך שהוא בחר את נציגי העיר בצורה לא שקופה, שתוביל לכך שייבחר רב בדמות השר מלכיאלי ותנועת ש"ס. לדבריהם, זה מה שהוביל אותם לפנות לגורמים מהציונות הדתית כדי שיגישו מועמדות.

כך, נציגי התנועה שנאבקה בכל כוחה נגד תפילות במרחב הציבורי בתל-אביב, נאבקים כעת בכל כוחם כדי שהציבור שהוביל את התפילות האלו, יוכל להוביל מהלכים דומים גם בהוד השרון.

הפרשה הזאת מגיעה על רקע הצעה של "חוזה חדש" ביולי שנה שעברה, אז העלה חבר המועצה יחיעם הצעה לסדר שביקשה להקים ועדה לבחירת רב או רבה לעיר. בהרכב הוועדה הוצע לתת יתרון מספרי לנשים ולקבוע מראש שהמועמדת תהיה רפורמית. "המועצה תמנה ועדה לבחירת רב/רבה ראשית לעיר. בהרכב הוועדה יהיה יתרון מספרי למגדר הנשי וייצוג יחסי לקואליציה". עוד נכתב בהחלטה כי: "קריטריון המגדר והזרם הדתי, יקבעו להיות נקבה והזרם הרפורמי בהתאמה".

ההצעה, שלא עומדת בחוק בחירת רבני עיר, הוסרה מסדר היום, אך גרמה לרעשי רקע משמעותיים. המהלך נתפס כניסיון להטריל את המועצה ואת ראש העיר אמיר כוכבי, ואף לשמר נראות מחאתית בעיר שבה הדגל החילוני הוא חלק מרכזי מהזהות העירונית.

אייל כוכבא: אין פה "רע במיעוטו", יש מועמדים ראויים

חבר מועצת העיר מטעם "חוזה חדש" אייל כוכבא מסר: "הוד השרון היא עיר שרוב תושביה וצביונה הוא חילוני מסורתי, מעל 70% מתושביה מוגדרים חילוניים (על פי מפקד אוכלוסין 2022). משכך ומשנכפה על העיר תהליך של בחירת רב ראשי אנחנו חושבים שהתהליך צריך להיות שקוף וייצוגי מיסודו ולשקף את כלל הזרמים ואת צביון העיר.

טענותינו נגד גורמים בעיר שניהלו את התהליך ובחרו את נציגי הציבור באופן מוטה ומול משרד הדתות שאישר תהליך לא שקוף ולא מייצג. מעבר לכך אם ומשיבחר רב ראשי לעיר – לא הגיוני שהרב יהיה חרדי מטעם ש"ס היות והוא לא ייצג ואף יפעל במנוגד לערכים הליברלים של התושבים. כדוגמא נושא גיוס החרדים לצבא ושיוויון בנטל. רב ראשי של עיר שטוען שאין לגייס את כולם , בעיר שהיא מובילה ובין 10 הערים הגדולות בנתוני גיוס ושרות במילואים – זה אבסורד! אנו בעד כל מועמד שדוגל בעקרונות של יהדות מקרבת, שיוויון בין הזרמים, שמירת הסטאטוס קוו, שמירה על חוקי המדינה ועוד.

אין שום קשר מהיכן יגיע – מגרעין תורני, ארגון צוהר או שהוא רב מקומי שאינו שייך לתנועה כזו או אחרת. בהחלט שאין פה "רע במיעוטו" ומספר מועמדים שכבר הגישו מועמדות נראים ראויים למשרה החשובה הזו. אנו פועלים לתיקון התהליך גם אם מדובר על עצירת התהליך או עיכוב בתהליך הבחירה כדי לוודא שהרב שיבחר יהיה מנהיג רוחני ופוליטי ראוי לכלל הציבור בהוד השרון"

חיים שאבי: ב״ה יש מועמדים ויש בחירות ויש קידוש השם

מחזיק תיק הדת חיים שאבי מסר לסרוגים: כמחזיק תיק הדת בעירייה וכמי שריכז את הפעילות מול משרד הדתות מאז שהתחיל ההליך צר לי להגיד שמתחילת דרכם במועצה חברי חוזה חדש התנהלו בחוסר תום לב, בלי קשר למציאות ובלי קשר לתהליך בחירת רב או לנושאי דת.

כשהם היו במו״מ קואליציוני, רב עיר לא הפריע להם. זה נאמר לי אישית. לאחר מכן כשהלכו לאופוזיציה יואב יחיעם ניסה לסנדל את

המועצה עם הצעה לא חוקית לסדר היום של המועצה להקמת ועדת בחירות ולמינוי רבה רפורמית עוד לפני שמשרד הדתות חשב בכלל להניע תהליך לבחירת רב בהוד השרון.

עכשו הם צועקים ״ש״ס ש״ס״ למרות שהם הצביעו בעד נציגי השר במועצת העיר והנציג שלהם בועדת הבחירות אייל כוכבא שהוא למעשה 50% מהנציגות של המועצה, אישר את ההליך והפרוטוקול ולא ערער על כלום. אז על מה תלינו?

למרות זאת, ומתוך רצון להגיע להסכמות רחבות, הצעתי להם פשרה בה יבחרו נציגים שיאושרו כנציגי המועצה מה שייתן להם כח משמעותי, הם הסכימו ואז חזרו בהם מההסכמות בלי סיבה נראית לעין חוץ מהרצון להפריע.

צריך לומר ביושר – אם לא ההצעה הלא חוקית של יחיעם שניסתה לשנות את הסטטוס קוו בצורה דורסנית, מי יודע אם בכלל משרד הדתות היה מתחיל תהליך בהוד השרון.

לגבי הרב ארז, הוא איש ראוי, פעיל בקהילה ובעל מעמד, ולמרות שהם הבטיחו שלא יהיו מועמדים נוספים ב״ה יש מועמדים ויש בחירות ויש קידוש השם. הם מוזמנים לקחת בו חלק ולא להפריע לשם הפרעה.

אני מופתע תמיד עד כמה נבחרי ציבור מוכנים להוציא לעצמם עין רק כדי להוציא ליריב שתי עיניים, מי היה מאמין שחוזה חדש גם ידחפו למינוי רב, גם ינסו למנות רב מהגרעין התורני וגם ינסו להתנער בצעקות ש״ס ש״ס במקום לקחת אחריות.

הוד השרון היא עיר מגוונת עם קהילה חילונית מסורתית ודתית, ויהיה רב שיתאים לקהילה ויהיה חלק ממנה.