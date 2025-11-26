הזמר החרדי הפופולרי, נפתלי קמפה, נכנע למכתבי רבנים בכירים האוסרים הופעות בהפרדה, ביטל את היציע לנשים והחזיר כסף למאות רוכשות. בעירייה הגיבו במהירות וביטלו תקציב שהוקצה לאירוע

מאות נשים שכבר שילמו על כרטיסים למופע של נפתלי קמפה בבנייני האומה בערב חנוכה, קיבלו השבוע בשורה מרה: האירוע יהיה פתוח לגברים בלבד. הכסף, כמובן, יוחזר להן במלואו. ההחלטה התקבלה בעקבות לחץ כבד מצד רבנים ליטאים בכירים שפרסמו לאחרונה איסור גורף על מופעי זמר בהשתתפות גברים ונשים – גם כשמדובר בהפרדה מלאה.

הרבנים שביטלו את השתתפות הנשים

בשבועות האחרונים התפרסם בעיתון "יתד נאמן" מכתב חריף שנחתם על ידי מנהיגים ליטאים מובילים, בהם הרב דוב לנדו והרב משה הלל הירש. במכתב נכתב: "כאבנו לשמוע על שמקיימים אירועי זמר משותפים לבנים ולבנות, ואף אם נעשים בהפרדה בוודאי אסור לבן תורה ולבת בית יעקב להשתתף באירוע שכזה, הן לבנים ולהן לבנות".

הרבנים הוסיפו כי מדובר ב"פרצה חמורה ביותר בקדושת ישראל, שמוטל על כל ירא ה' לגודרה, ואחריתה ח"ו מי ישורנה".

התנצלות מהזמר ומצוות ההפקה

חברת ההפקה שלחה מכתב מפורט לרוכשות הכרטיסים: "מתוך רצון שלא לשמש בסיס או עילה להתיר אירועים אחרים שאינם תואמים את הוראות הרבנים, קיבלנו החלטה קשה ומחייבת: לבטל את עזרת הנשים במופע הקרוב של נפתלי קמפה בבנייני האומה, ולקיים את האירוע לגברים בלבד".

בהודעה הובטח החזר מלא לכל הרוכשות, לצד תקווה ש"ייקבעו כללים ברורים ומוסכמים שיאפשרו לקיים אירועים באופן שיאפשר גם לציבור הנשים ליהנות ממוזיקה יהודית איכותית".

נפתלי קמפה עצמו פרסם גם טקסט בנושא: "אני מבין שהמציאות בפועל גורמת כאב לציבור בני התורה ואינני רוצה להיות חלק מזה. בהתאם לכך החלטתי לבטל את האפשרות לנשים בהופעה ולהשאיר אותה רק לגברים. בתקווה שנזכה לקדש שם שמים".

עיריית ירושלים: "לא נממן הדרת נשים"

ההחלטה לא עברה בשקט. עיריית ירושלים הודיעה הבוקר כי היא מבטלת לאלתר את התמיכה הכספית שהוקצתה למופע. יעל יחיאלי, מייסדת מיזם 5050 לקידום שוויון מגדרי, בירכה על המהלך: "אני מברכת את עיריית ירושלים על ההחלטה, ואני מצטערת מאוד עבור הנשים החרדיות שבגלל לחץ פוליטי ורבני לא יוכלו ליהנות ממופע שאליו קנו כבר כרטיסים".