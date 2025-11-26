לבנון וקפריסין חתמו היום על הסכם היסטורי לתיחום הגבול הימי ביניהן — צעד שמסיים כמעט שני עשורים של עיכובים ומחלוקות, ופותח פתח לחיפושי גז בקנה מידה גדול. ההסכם מעניק ללבנון מסגרת חוקית לקידוח והפקת אנרגיה ימית, בתקווה לסייע לכלכלה הקורסת של המדינה.
המהלך עשוי להשפיע גם על ישראל: במשך שנים, היעדר הסכם מסגרת בין לבנון לקפריסין בלם שיתופי פעולה אזוריים והותיר את לבנון ללא יכולת חיפוש משאבים בחלקים נרחבים משטחיה הימים, חוץ מאשר בגבול עם ישראל, אשר הסכם לגביו נחתמו בזמן ממשלת בנט לפיד.
קפריסין מצידה רואה בהסכם הזדמנות לחיזוק מעמדה במזרח הים התיכון ולפתיחת שיתופי פעולה חדשים בדרך לאספקת גז לאירופה.
לישראל, מדובר בהתפתחות מורכבת: ההסכם כשלעצמו אינו מאיים ישירות, אך הוא עשוי לשנות את האיזון האסטרטגי בים התיכון ולהקשות על השפעתה בתהליכי קביעת הגבולות והמשאבים במרחב הימי.
